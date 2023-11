Legendární Rumové pralinky, na kterých si pochutnávali už naši dědové, budou brzy jen ve sladkých vzpomínkách. V regálech obchodů v Česku cukrovinka vonící po rumu už nebude k mání. Společnost Nestlé se je rozhodla vyškrtnout ze svého sortimentu. V Zoře Olomouc postupně končí jejich výroba.

Cukrárna na Starém náměstí v Sokolově Rumové pralinky ještě má. | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Ano, výroba dobíhá letos,“ potvrdila Deníku mluvčí společnosti Nestlé Česko Tereza Skrbková. Důvodem blížícího se konce legendy mezi českými a československými cukrovinkami je klesající zájem ze strany zákazníků. Deník navštívil několik obchodů s cukrovinkami a zjišťoval zda legendární pralinky mají a jak je to se zájmem o ně. Jako první jsme navštívili cukrárnu na Starém náměstí v Sokolově. "Ano, Rumové pralinky máme. Že už se nebudou vyrábět slyším poprvé, je to myslím škoda. Lidé si je totiž u nás kupují docela často," říká prodavačka sokolovské cukrárny. Další lahůdky se zákusky a jinými sladkostmi navštěvují lidé na náměstí Budovatelů v prodejně Plas. "Rumové pralinky nemáme. A jejich výroba končí," hlásí při dotazu na tuto cukrovinku jedna z prodavaček. Do třetice jsme zavítali do cukrárny Ondra. Ani tam Rumové pralinky neměli. "Doplňkové zboží jako bonboniéry a ostatní podobné zabalené cukrovinky už nevedeme. Dříve jsme je měli, ale byl o to minimální zájem," říká prodavačka za prosklenými pulty, které nabízí nepřeberné množství dortů, zákusků či chlebíčků.

Zkusili jsme i kraslickou cukrárnu Čtyřlístek a byli velmi mile překvapeni. Mají tam vlastní výrobnu a balené Rumové pralinky tam nehledejte. Za to když se pořádně rozhlédnete po nabídce tak zjistíte, že pralinky tu jsou a jaké. Jsou domácí výroby a plněné slivovicí. "Na přání zákazníka lze samozřejmě lze vyrobit i rumové či jiné příchuti. U našich výrobků si můžete být jisti pravou čokoládou. Legendární Rumové pralinky o kterých mluvíte už dávno nejsou to, co bývaly. Pokud chcete opravdovou kvalitu musíte k cukrářům, kteří si je vyrábějí sami," ujistil nás místní cukrář.

Ostatní obchody nyní doprodávají poslední zásoby. Slavné čokoládové kloboučky naplněné známým likérem ve svých začátcích skutečně obsahovaly rum. Poté je výrobce plnil aromatem připomínajícím známý alkohol. Tradice sériové výroby rumových pralinek teď po téměř 60 letech končí.

Kdo by chtěl, může si je zkusit vyrobit doma. Deník přináší recept: V horké vodní lázni rozpustíme na malé kousky nalámanou čokoládu. Do té poté vmícháme tuk a rozlijeme až po okraj do formiček. Čokoládu necháme krátce zatuhnout v chladu. Pak čokoládu ze středu formiček vylijeme. Zbylou čokoládu, která ulpěla na stranách formičky, silnou zhruba 2 milimetry, necháme zase ztuhnout v chladu. Než vychladne, smícháme nutellu s rumem a naplníme ztuhlou čokoládu, lehce pod horní okraj formičky. Volné místo poté zalijeme zbylou čokoládou. Pralinky necháme zatuhnout v ledničce. Poté vyklopíme z forem.