„Počet subjektů jednající ve shodě o možné budoucí krajské koalici s vítězem voleb hnutím ANO se dnes rozšířil o další mandát. Celkem tak nyní jedná ve shodě 20 mandátů, protože ke koalici ODS/ KDU-ČSL a podporovatelů za Hnutí Karlovaráci Václava Skuhravého a Jiřího Brdlíka se připojila starostka Nové Role Jitka Pokorná zvolená jako nezávislá za hnutí SNK1 – Starostové našeho kraje,“ uvádí toto uskupení.

Lídryně hnutí SNK1 Markéta Sinkulová Moravcová, kterou do krajského zastupitelstva lidé nezvolili, uvedla, že jde o rozhodnutí samotné Jitky Pokorné. „Udělala to sama za sebe, nikoliv za hnutí SNK1,“ zdůraznila. Jitka Pokorná, starostka Nové Role, se ke svému rozhodnutí zatím nevyjádřila.

Přesto hnutí ANO zatím funkční koalici nesestaví. Na to potřebuje minimálně třiadvacet mandátů v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu.

Podle Jany Mračkové Vildumetzové, krajské předsedkyně hnutí ANO, se toto hnutí vůči nikomu nevymezuje. „Snažíme se jednat se všemi a sestavit funkční krajskou koalici. Netrváme ani na většině v radě,“ uvedla exhejtmanka. Patovou situaci tak mohou rozhodnout jen hlasy hnutí Místních a SNK1.

Podle lídra Místních Patrika Pizingera trvá usnesení tohoto hnutí z 5. října, tedy že odchází do opozice. „Pokud někdo vyjednává s ANO, ODS, KDU-ČSL a dalšími na této platformě, pak to dělá sám za sebe,“ uvedl. V této souvislosti se hovoří o Daliboru Blažkovi, starostovi Aše, Lubošovi Pokornému, starostovi Krásné a Pavlu Čekanovi. Dalibor Blažek i Pavel Čekan ale popřeli, že by se od Místních 'trhli' a zdůraznili, že jsou stále jejich členy. „Nejsem zastáncem rozhodnutí, že Místní půjdou do opozice. Ale tato situace se mi nelíbí. O víkendu všechny možnosti znovu pobereme,“ uvedl Pavel Čekan, člen vyjednávacího týmu Místních. A naznačil, že jednání jsou otevřená jak s ANO, tak trojblokem STAN, Pirátů a VOK.

Trojblok má po odchodu dvou zvolených zastupitelů za VOK, kam patří i hnutí Karlovaráci, nyní pouze 15 mandátů. „Po řadě setkání a pečlivém zvažování se Karlovaráci většinově dohodli, že k cíli vedou další rozhovory s těmi, kteří nabízejí konstruktivní spolupráci. V tuto chvíli nevidíme reálnou možnost spolupracovat s Pirátskou stranou,“ sdělil Miroslav Vaněk, místopředseda hnutí Karlovaráci.

„Nebráníme se vymezit si další dobu potřebnou k projednání všech podstatných záležitostí s tím, že na konci tohoto procesu musí být vznik stabilní a akceschopné koalice, která se ujme vedení kraje v dnešní nelehké době, po celé volební období,“ zdůraznil Vaněk.

Ve vyjednávání nepolevuje STAN a Piráti. A 28 zastupitelům STAN, Pirátům, VOKu, Místním, ODS/KDU-ČS a SNK 1. rozeslali svou představu o většinové krajské koalici. „Jsme po celou dobu povolebního vyjednávání přesvědčeni, že takto složená většinová koalice může mít všechny předpoklady pro zodpovědnou, odborně způsobilou a efektivní správu Karlovarského kraje,“ stojí mimo jiné jejich v návrhu o krajské koalici.