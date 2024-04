Počasí na Sokolovsku dává za pravdu starým pranostikám o nestálém aprílovém počasí. Do toho se přidávají i republikové teplotní rekordy. Podle meteorologů ale můžeme i u nás na západě Čech očekávat po několika chladných dnech zase krásné a velmi teplé víkendové počasí. Splní se jejich předpověď?

Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Na apríla na chvíli přišlo léto. I tak by dal shrnout letošní 1. duben, který předvedl to pravé aprílové počasí. Na mnoha místech v republice padaly teplotní rekordy a na těch nejteplejších byla překročena i hodnota 25 °C. Dá se tak mluvit přímo o tzv. letním dni. Absolutně nejtepleji bylo o Velikonočním pondělí, na které letošní apríl připadl, v Karviné, a to 26,0 °C. „Teplotní extrém byl v pondělí zaznamenán na více než 40 % stanic,“ informoval Český hydrometeorologický ústav. „Po pondělním přechodu studené fronty očekáváme úterní teploty řádově o 10 stupňů Celsia nižší než dnes. V průběhu týdne se ale bude pozvolna oteplovat.“

Zdroj: ČHMÚ

V pátek nad 21°C

Na úterý předpověď počasí slibuje v Karlovarském kraji proměnlivou oblačnost, ojediněle přeháňky, na horách četnější. Večer ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 13 °C, na horách 5 až 8 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 5 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s (tj. kolem 55 km/h). Ovšem v pátek bude zpočátku oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, postupně až polojasno. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, nejvyšší denní 17 až 21 °C. Slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 3 až 7 m/s.

O víkendu má být extrémní teplo

„Už řadu dní panuje v numerických modelech výrazná shoda nad víkendovým výrazným oteplením. Příliv extrémně teplého vzduchu od jihozápadu by měl vrcholit právě o víkendu, ale zdá se, že velmi teplý vzduch přetrvá v prostoru střední Evropy i na začátku příštího týdne,“ říká ČHMÚ. „Víkendové teploty se budou pohybovat kolem 25 °C, v neděli by mohly lokálně dosahovat až k 27 °C, což je naprostý extrém pro začátek dubna. Tyto teploty jsou o neuvěřitelných 15 až 18 °C nad průměrem (vztaženo k období let 1979 až 2010).“