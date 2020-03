Hana Hošková z Chebu, maminka malé prvňačky, po uzavření základních a středních škol v České republice kvůli koronaviru nyní řeší, kam s dcerou.

Ilustrační foto. | Foto: archiv

„Babičce je devadesát. Já dovolenou nedostanu, manžel také ne,“ uvedla. „Nemáme ani staršího sourozence, který by se o malou postaral. Máme sice nárok na ošetřovačku, ale nechci být nefér vůči svému zaměstnavateli.“ Problém vidí i ve výuce po dobu, kdy budou školy uzavřené. A v tom, že nikdo neví, jak dlouho bude situace trvat. „Neumím si představit, jestli nám budou posílat učivo elektronicky nebo jak to budeme řešit. Vypadá to, že budu po své práci ještě suplovat školu a s dcerou se učit. Něco jiného je to u starších dětí, ty se dokáží učit samy, ale malí školáci potřebují učitele.“ Opatření ale neodsuzuje. „Chápu, že se něco dělat musí, a vlastně se nezlobím. Tedy ne na stát. Spíš na nezodpovědné lidi, kvůli kterým to došlo takhle daleko,“ uzavřela.