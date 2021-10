Asistenti prevence kriminality zažehnali v Sokolově řadu konfliktů

Přestože nemají prakticky žádné pravomoci, zmírňují například napětí mezi romskými starousedlíky a přistěhovalci z řad Romů, kteří dělají problémy. Chodí také na úřad práce, do nemocnice a zejména do problémových lokalit. Dojdou i do rodin, jejichž dítě opakovaně nepřijde bez omluvy do školy. Jsou spojovacím mostem mezi lidmi ze sociálně vyloučeného prostředí a městem. Strážníci si jejich pomoc pochvalují již téměř třináct let. Jsou to sokolovští asistenti prevence kriminality.

Asistenti prevence kriminality. | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Díky asistentům zažehnáme mnoho konfliktů. Například romští starousedlíci ze Sokolova jsou pobouřeni chováním Romů, kteří do Sokolova přicházejí odjinud. Mnohokrát už se schylovalo k tomu, že si to místní s nimi chtěli jet takzvaně vyřídit. To se podařilo právě díky asistentům prevence kriminality odvrátit," říká velitel městské policie Petr Kubis. Robert Tempel je po dvaceti letech na svobodě Přečíst článek › Možný problém je podle něj v tom, že prevence není vidět. "Pokud je poklidný stav, lidé to berou jako samozřejmost. Je za tím však spousta práce, aby to tak i nadále zůstalo," konstatuje Kubis. Další velmi účinnou pomoc vidí v docházení asistentů do rodin v sociálně vyloučených lokalitách. "Jde především o rodiny, ze kterých nechodí děti do školy. Asistenti tak řeší právě záškoláctví," říká. V současné době má Sokolov osm asistentů prevence kriminality. Nejtěžší úkol je vždy vybrat ty správné, a to se prý v Sokolově daří.