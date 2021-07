„S přívalovým deštěm stoupla hladina potoka, který vede pod příjezdovou cestou na tábořiště do takové míry, že nebylo možné projet žádným autem. Cesta byla totiž zablokovaná. Měli jsme strach, že by hladina vody ještě více stoupla, tak jsme z preventivních důvodů vyhodnotili, že je potřeba tábor evakuovat. Kontaktovali jsme starostu Hranic u Aše a společně s ním jsme zorganizovali záchrannou akci, kterou vedl místní sbor hasičů z Hranic," popisuje jeden z vedoucích skautského tábora Jakub Philipp.

Krátce před evakuací skautům půjčoval auto starosta Hranic Daniel Mašlár, protože jejich zůstalo v táboře.

„Vozidlo měli v tábořišti a nemohli se tam dostat. Bylo po dešti a tvářilo se to, že už nebude problém, že si prostě vyjdou na pochoďák do sokolovny. Na pomoc přijeli i naši hasiči, ale paradoxně po dešti ráz na ráz přišla vlna a naprosto to odřízlo táborníky i naše hasiče s technikou. Řešili jsme, jak je dostat ven. Postupně se ukazovalo, že žádná cesta není přístupná. Bylo to ještě komplikovanější tím, že tam není signál, takže komunikace a koordinace byla dost šílená, ale potom jsme našli nějakou cestu, kdy jsme šli asi kilometr lesem a postupně je těmito lesními cestami vyváželi,“ popisuje situaci starosta Hranic.

O táborníky je v současnosti dobře postaráno. „Spí v sále na žíněnkách, na karimatkách a ve spacácích. Pro děti, které byly například nachlazené, jsme vytvořili prostory, kde mají veškeré zázemí. Je tam dostatek nádobí, kamna, rychlovarná konvice, veškeré sociálky, sprchy s teplou vodou, nově zrekonstruované, takže si myslím, že na poměry, co mají v tábořišti mají docela komfort,“ sděluje starosta.

„Všechny dětí jsme během záplavy dostali do hranické sokolovny. Kolem desáté večerní už byly v bezpečí a v suchu. Budeme tam nejspíše ještě jeden den. Momentálně probíhají v tábořišti práce, abychom je odvodnili. To se daří a předpokládáme, že už ve čtvrtek budeme moci spát v táboře,“ říká vedoucí tábora.

I na jiných místech měli lidé problémy. „Jeli jsme ze Sokolova a mohlo být okolo půl sedmé večer. Začalo to šílenou bouřkou a během chviličky nebylo skoro ani vidět. Byl strašný slejvák. Najednou se začala rychle zvedat voda. Valilo se to úplně všude. Teď můžu opravdu říct, kdo to nezažije, tak neví o čem mluvím. Ono se to nezačalo zhoršovat. Bylo to hrozný hned. U nás doma to vypadalo šíleně. Začalo to v Aši a potom jsme měli problém do Podhradí vůbec vyjet. Z malého potůčku se stala naprosto rozvodněná řeka. Neviděli jsme, kde je cesta, báli jsme se, abychom auto neutopili, nemohli jsme ulicí ani projet, museli jsme jet přes Krásnou, no a tam už byla jenom voda, tam se to valilo. Všude byly hromady bláta. Co mohlo, tak to vzalo. Lidi v Podhradí měli doma i metr a půl vody. Jedna paní je na tom celkem blbě. Už večer jsme odhazovali bláto. Jak to přišlo, tak to odešlo,“ dodává popisuje obyvatelka Podhradu Lucie Velingerová.

Ani sousední Doubrava na tom nebyla o moc lépe. Lidé hlavně poukazují na problém, že oblastí protéká jen jeden místní potok Bílý Halštrov, který se tváří nevinně, ale tím, že je krajina posazena o něco níž a potok je jediným průtokem vody v této oblasti, tak snadno dochází k jeho vylití a poté se kolem něho při záplavách nebo události, jako byla včerejší průtrž mračen stává naprosté a nepřehledné jezero.

Škody se v tuto chvíli začínají sčítat, ale už teď je jasné, že se vyšplhají do několika desítek milionů korun.