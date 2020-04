„Kolegové hlídali jen případný únik provozních kapalin z automobilu do Dlouhé stoky, k němuž naštěstí nedošlo,“ řekl mluvčí hasičů Martin Kasal.

Lidé podle odborníků v poslední době vyrážejí hromadně do přírody a najdou se i tací, kteří neváhají vjet autem na lyžařský svah, do chráněné krajinné oblasti či na lesní cesty, kam jim to zákon zakazuje. Mnoho z nich pak končí ve svízelné situaci. Někteří utečou, jiní volají záchranáře či jinou pomoc. Nedávno auto dokonce sjíždělo na Klínovci sjezdovku U Zabitého a skončilo v lese. Řidič utekl.

Dotyčné umělce lidé častují peprnými výrazy a navrhují, aby jim záchranné složky naúčtovaly výjezd. Další návrhy pro podobné milovníky přírody jsou originální. „Postavte jim repliku rozhledny rovnou u parkoviště. Přijedou až ke schodům, udělají si selfíčko a víckrát už se nezastaví,“ píše v internetové diskuzi o řidiči, který skončil ve stoce, Otakar Hnízdil.

Hasiči navíc upozorňují, že v současné době velkého sucha mohou rozžhavené katalyzátory automobilů v přírodě způsobit požáry.

„Například na Krásné Lípě jezdí auty po suché louce stále. Majitelé si stěžují, že může dojít k požáru louky i přilehlého lesa. Stejně bezohlední jsou také motoristé na Přebuzi, kde je doslova invaze aut,“ říká Rudolf Kovařík ze Šindelové. Přírodní park Přebuz je přitom chráněné území.