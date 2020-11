Zdraví na prvním místě je kvůli pandemii tématem číslo jedna. Koronavirus ovlivňuje i celosvětovou osvětovou kampaň Movember, charitativní akci zaměřenou na podporu mužského zdraví a boje proti rakovině.

Autobusy v Karlových Varech budou v listopadu opět jezdit s knírkem, tentokrát bude mít roušku. | Foto: MMKV

Symbolem jsou už několik let kníry, které si nechává narůst nejedna známá osobnost, a samolepky s kníry dostávají i autobusy hromadné dopravy. Do kampaně se také letos zapojil Dopravní podnik Karlovy Vary. „Karlovarský dopravní podnik reflektuje aktuální pandemickou situaci, a kníry proto budou doplněny rouškami,“ říká mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá. Autobusy s unikátními samolepkami budou jezdit po městě celý listopad. Ve vozech budou dostupné osvětové letáčky k akci Movember, do níž se zapojují dopravní podniky napříč celou Českou republikou.