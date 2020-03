Jedním ze šikovných mistrů kovářů, který má výstavu takzvaně na svědomí, je Ivo Rudolf z Vodné u Bečova. Propadl kovářskému kouzlu před více než čtyřiceti lety a říká, že šikovné ruce udělají ze železa takřka cokoliv.

„My říkáme nemožné na počkání,“ říká s nadsázkou Rudolf. Mezi jeho díla patří titěrné věci, kdy vyková například mouchu. Na druhou stranu vyrobil i takové věci, jako je největší kovaný kříž v České republice, který věnoval Bečovu. Na otázku, co je jeho největší majstrštyk, odpovídá: „Přijeďte se podívat ke mně do Vodné.“ I přesto, že svou práci a koníčka zároveň dělal přes čtyři desítky let, jak sám říká, balit to ještě nehodlá. „Ještě chci vyrobit spoustu věcí. Takzvaně zabalit to ještě nechci, i když mě občas ruce pořádně bolí,“ směje se kovář. Na kovařině ho baví především rozmanitost, tvárnost nebo kreativita. U kovadliny si zkusil Ivo Rudolf téměř vše a poznal nespočet technik. I po letech strávených u kovářské výhně je z něj cítit stále elán cokoliv navrhnout, nakreslit, vykovat. Výstava Zbraně je k vidění v krajské knihovně Karlovy Vary do konce března. Vstup na ni je zdarma.