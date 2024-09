Právě i někdejší Hotel Barrandov doplatil na střídání majitelů. „Podle informací stavebního úřadu je na objekt „Barrandova“ již přes dvacet let vydaný demoliční výměr,“ říká mluvčí radnice Helena Kyselá a potvrzuje tak fakt, že i v tomto případě z velkolepých plánů v minulosti vždy sešlo.

Jenomže zchátralý areál má rok nového vlastníka a tím by se mohla nešťastná situace otočit. Do loňska patřil Barrandov společnosti RCI – Management s ruskými jednateli, která skončila v likvidaci. Do Barrandova tak vstupuje nový hráč, společnost VSV Invest s.r.o., která byla založená teprve v červenci loňského roku. A jak je dobře patrné, s areálem se od té doby začíná hýbat. Pozemek vlastník vyčistil od náletů, prázdné okenní rámy v hlavní budově pokryl igelitovou fólií a celý areál oplotil s cedulí „Zákaz vstupu, soukromý pozemek“.

Nicméně informace o posunu v Barrandově radnice, respektive stavební úřad, podle mluvčí magistrátu žádné nemá. „Vedle vydaného demoličního výměru před více než dvaceti lety, zde bylo před stejnou dobou vydáno i územní rozhodnutí na výstavbu bytových domů. To již ale platné není a žádné nové řízení aktuálně v souvislosti s tímto areálem neběží, nemáme ani informace o záměrech stavebníka,“ doplňuje mluvčí magistrátu.

Redakci se podařilo získat kontakt na společnost, která tam má plánovanou stavbu na starosti. Jde o pražskou firmu Stavator. Její jednatel Mykhailo Dash popřel zprávy, které kolují Karlovými Vary, že se tam budou stavět rodinné domy a zároveň reagoval i na informace ze stavebního úřadu. „Rodinné domy ne, máme v plánu bytové domy. A dokonce jsme už stavebnímu úřadu předali náš projekt. Některé objekty budeme bourat. Vypadá to, že k demolici dojde už 1. října, už na to máme vybranou i firmu,“ říká jednatel stavební firmy.

Na podobný termín se rýsuje i demolice pivovaru. Majitel areálu společnost AF Company si bourání podmínil změnou územního plánu na jeden z dotčených pozemků, kterou zastupitelé v červnu odsouhlasili. Nyní se už čeká jen na pravomocné rozhodnutí. I v tomto případě má majitel dávno vydaný demoliční výměr a nyní novou podepsanou smlouvu s demoliční firmou.