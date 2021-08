„Za město i za sebe jsem samozřejmě moc ráda, že se podařilo bazén otevřít i přesto, že jsou tam ještě věci, které nejsou zcela dodělané,“ říká primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Kromě ní se otevření zúčastnila i ministryně financí Alena Schillerová.

Primátorka věří, že bude vše dokončeno v nejbližších dnech. „Podstatné a důležité je, že se hotel Thermal a jeho bazén po mnoha desítkách let konečně opravili. Práce budou pokračovat doděláváním saun a věřím, že dokonce tohoto roku už bude bazén úplně celý připravený pro to, aby mohl nabídnout širokou nabídku služeb," říká primátorka.

Vyklízení, demontáž původní technologie a odvoz původního inventáře začal v září loňského roku. „Práce na fasádě začaly v lednu a samotnou bazénovou část a interiér jsme začali rekonstruovat v březnu,“ uvádí ředitel hotelu Thermal Vladimír Novák.

Zdržení a komplikace byly na straně dodavatelů různých firem. „Například jsme měli v březnu objednaný a zaplacený materiál, ale bohužel nám daná firma dodala materiál až v srpnu nebo září. To jsme těžko mohli ovlivnit. Další komplikaci nám také dělalo množství konstrukcí, které neměly odůvodnění a byly navíc oproti původní projektové dokumentaci ze sedmdesátých let. Když to řeknu zjednodušeně, bylo spousty bourání navíc,“ popisuje situaci.

Ředitel Thermalu Novák neskrýval dojetí při otevření bazénu napájeného termální vodou z Vřídla. „Spadl mi kámen ze srdce a jsem teď z toho trochu naměkko. Jde o to, aby si to lidi užili,“ dodává.

Materiál do bazénové části byl zvolený nerez, který je podle slov ředitele Nováka sice dražší, ale má delší životnost, minimálně padesát let. Náklady na bazénovou část s interiéry vyšplhaly zhruba na 140 milionů korun.