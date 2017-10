Beachvolejbalistka Hoidarová Kolocová se do tréninku s dětmi opřela

Událost roku na základce v Habartově!

Habartov – Do Habartova zavítal Sazka Olympijský víceboj připravený pro základní školy. Babí léto dokreslilo atmosféru, která na západě Čech panovala. „Mohli jsme sportovat venku. Z toho jsme měli velkou radost, protože jsme tak měli velký prostor,“ říká česká beachvolejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová. „Děti se jako obvykle snažily, nasazení bylo vysoké.“ Základní škola Habartov v okrese Sokolov získala trénink s devětadvacetiletou olympioničkou jako odměnu za svou aktivitu v projektu Sazka Olympijský víceboj.

Pro školáky z Habartova přichystala třeba překážkovou dráhu. „Byly tam přeskoky, kličkování nebo taková polorybička, která by se dala využít k volejbalovému nácviku,“ popisuje. „Fandila celá škola včetně pana ředitele. Bylo to hezké, velmi to ocenili. Pan ředitel říkal, že to pro ně byla událost roku.“ Do tréninku se navíc skvěle zapojily i dvě sluchově postižené školačky.

Hoidarová Kolocová coby dítě začínala jako gymnastka. „Trošku jsem dělala i tance, ale volejbal nastoupil relativně brzo na základní škole,“ líčí. „Byla to shoda náhod, u nás otvírali volejbalovou třídu a mě tehdy bavila vybíjená. Řekla jsem si, že když mě baví tohle, mohl by mě bavit i volejbal. Šlo mi to, a tak jsem zůstala.“

V 17 letech vyměnila klasický volejbal za ten plážový. A nikdy nelitovala. „Ne, opravdu ne. Ani mě nikdy nenapadlo o tom tak přemýšlet,“ vysvětluje. „Ve chvíli, kdy se pro něco ve svém životě rozhodnu, tak si za tím docela dost stojím a dělám to naplno.“

Cílem projektu Sazka olympijský víceboj je v průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání do sportování a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Trénink s olympioniky letos získaly vždy dvě školy z každého kraje. Celkem podmínky pro zařazení do slosování splnilo 187 škol.