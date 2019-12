„Je to tradiční výstava, proto se snažíme pokaždé ukazovat něco jiného,“ poznamenal ředitel Muzea Sokolov Michael Rund. K vidění jsou ve výstavní síni v 1. patře sokolovského zámku betlémy různých velikostí i z rozličných materiálů, například dřevěné, keramické či papírové, klasické staré betlémy, třeba hornický, i novější. Muzeum je shání po celé republice a snaží se oslovit i zdejší obyvatele.

Na výstavě tak najdete dva betlémy od Vladimíra Krista ze Sokolova, v loňském roce muzeum vystavilo betlém vyrobený žáky sokolovské základní umělecké školy. Exponáty jsou doplněny i panely, kde návštěvníci najdou podrobnosti nejen k samotným betlémům, ale rovněž ke všemu, co je spojeno s českými Vánoci. Výstavu navštěvují v době vyučování i školáci, kteří si prohlédnou vystavené betlémy a povídají o vánočních zvycích. Na snímcích jsou děti z přípravné třídy ZŠ Sokolov, Běžecká.

Výstava potrvá do 2. února a vidět ji můžete od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. „Během roku jsou betlémy uloženy v depozitáři. Ve stálé expozici je pouze jeden, papírový. Vyrobila ho o Vánocích roku 1944 vězeňkyně Nadia Blaganje v ženském koncentračním táboře ve Svatavě,“ doplnil ředitel Rund.