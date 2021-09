26. 34 CZOPLTOVÁ Martina New Roll Runners Ž Z34 1 26:33 22:44 49:17.9 04:50

„Chceme poděkovat za pomoc městu Chodov, všem sponzorům a zároveň městským záchranným složkám za zajištění zdravotnické pomoci a vytvoření zázemí pro závod. Oproti předchozímu ročníku ubylo několik účastníků, ale věříme, že v tom příštím, bude účast větší. Jsme rádi, že se nikdo nezranil a závod proběhl bez problémů,“ zhodnotil závod jeho ředitel Martin Horváth s tím, že ohlasy závodníků byly pozitivní. „Už dnes můžeme oznámit termín sedmého ročníku, který se bude konat netradičně v neděli, a to 28. srpna 2022,“ doplnil ředitel. Chodovské vlečky se letos účastnilo 112 dospělých a dětských závodníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.