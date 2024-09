Někteří by ji nechali tam, kde jiní by ji rádi viděli, někde za městem. Další ji chtějí rozdělit do tří okresů, jiní váhají a nevědí co s ní.

O přemístění stanice do jiného města jednala radnice s krajem už několikrát, ale neúspěšně. Jednalo se i o možné finanční kompenzaci ze strany ostatních měst či kraje. Proběhly schůzky s primářem psychiatrického oddělení. Podle vedení Sokolova chybí systém. U záchytky by prý bylo třeba v mnoha případech právě psychiatrické oddělení. Co se týče přemístění záchytné stanice, bude zřejmě kraj vždy upřednostňovat místo, kde je přímá návaznost na stanoviště záchranné služby a blízkost nemocnice. Někteří politici však hovoří o místech na okraji měst, kde by se propuštění klienti takzvané záchytky nezdržovali. Často se však hovoří také o nutnosti provázat činnost protialkoholní záchytné stanice s následnou lůžkovou psychiatrickou péčí. Jediná protialkoholní záchytná stanice v kraji je pro Sokolov velkým problémem. Položili jsme politikům otázku, zda má zůstat v Sokolově?