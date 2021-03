Policisté ho několikrát upozorňovali na jeho protiprávní jednání. Muž se potom vždy vrátil do místa, kde měl trávit karanténu, ale vzápětí z něj zase odešel. Policisté ho proto zadrželi a obvinili ze šíření nakažlivé lidské nemoci. Hrozí mu podle policie až osm let, respektive 15 let vězení a skončil ve vazbě v Brně.

Starostu Kraslic Romana Kotilínka celý případ pobouřil a opatření, která se týkají nakažených bezdomovců označil za nepromyšlené a nesystémové. Muže totiž policisté přivezli do Kraslic s tím, že tam má trvalý pobyt a ať se o něho město postará.

"Byli jsme hygienou vyzváni, ať jako město vytipujeme prostor, kde by mohli být tito lidé ubytováni. Řekli jsme ano, vytipujeme. To jsme ale netušili, že nám sem vzápětí umístí člověka bez domova, který je nakažený koronavirem. Zjednodušeně řečeno vám ho přivezou, vyloží a řeknou starejte se. A to i přesto, že jde o agresivního jedince, který v Karlových Varech pobodal jiného muže," popisuje situaci Kotilínek.

Město pro muže zajistilo ubytování i stravu, ale hlídat ho už nemá v kompetenci a není to ani v jeho silách. A tak se stalo to, že ještě ten týž den večer se nakažený muž vydal do města.

"Budu apelovat na to, aby se podobné věci řešily systémově. Snažili jsme se například umístit muže do Rehosu v Nejdku. Byli ochotni ho přijmout, ale za podmínek, které byly neakceptovatelné. Chtěli, abychom s ním poslali ostrahu, která ho bude hlídat a ve smlouvě byla i zmínka o tom, že vše, co tam případně zničí, má město zaplatit. My přece nemůžeme posílat na lidi ostrahu či ochranku a omezovat je na svobodě," kroutí hlavou Kotilínek.

Nyní čeká na to, zda se mezi dalšími otestovanými bezdomovci v krajském či jiném městě neobjeví další Krasličák.

Město pro podobné případy vyčlenilo prostor, kam může umístit tři lidi bez domova, postižené koronavirem. Je schopno jim zajistit i stravu. Hlídat je však nebude.

"Budu o tom mluvit s hejtmanem, podobný systém se nám vůbec nelíbí," dodal Kotilínek. Navrhoval by zajistit například hotely, kde mohou lidé bez střechy nad hlavou trávit karanténu a kde se bude sledovat jejich pohyb. Města by poté zaplatila fakturu za jejich pobyt.