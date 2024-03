Stovka závodníků v deseti týmech. Všichni v historických kostýmech a připravení na závodění i skvělou zábavu. Neodradil je ani fakt, že lyže museli vyměnit za kolečka. Nebyl totiž sníh. Řeč je o štafetovém závodě družstev krušnohorských měst, obcí a spolků, jehož patnáctý ročník se uskutečnil v sobotu 9. března v Abertamech.

Běžky vyměnili za stavební kolečka a štafetový závod si nenechali ujít | Video: Cichocki Roman

"Přípravy na náhradní variantu byly hektické, ale myslím, že jsme to zvládli. Diváci i závodníci se skvěle bavili a myslím, že si všichni sobotu v Abertamech užili," řekl jeden z pořadatelů Martin Müller.

Pořadatelé nechali na trať navézt dokonce sníh. Byla to ale jen malá hromádka, kterou označili nápisem, aby všem bylo jasné, že je to opravdový přírodní sníh. Na trati se potkalo několik generací mužů i žen namíchaných v různých týmech. Jeden tým byl ale čistě dámský. Byly to Božídarské dámy, v jejichž partě neváhala závodit ani osmasedmdesátiletá Hana Čáslavská. A nejen to. Svůj tým dokonce reprezentovala i v soutěži rychlosti vypití půllitru piva.

Nová poštovní známka zobrazuje hrad Loket

"Závod jsem si užila. Na lyžích by to bylo lepší, ale i tak byla sranda. Lyžuji ráda, můj manžel byl zakladatel Karlova běhu, který jsem jela několikrát. Synkové lyžovali také, ten nejmladší byl mistr republiky. Máme to prostě v rodině. Teď jezdíme my dámy v deseti. Dříve s námi jezdil také náš kamarád Ivan Hovorka, takže to bylo deset ženských a jeden dědek. Bohužel nedávno umřel, takže jsme dnes závodily i na jeho počest," řekla Čáslavská.

Pořadatelé po závodech neváhali podpořit ani charitativní akci Samíkova naděje. Tato skupina dobrovolníků pomáhá postiženým dětem. Doposud už svou pomoc poskytli třiadvaceti dětem. V sobotu se vybíraly finance na Honzíka a Vojtíška, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík a peníze použijí na rehabilitaci.