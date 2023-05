Tragický víkend na silnicích v Karlovarském kraji, při němž zemřelo pět lidí při dopravních nehodách, mohl být souhrou nešťastných náhod. Podle koordinátora BESIP Karlovarského kraje Lukáše Hutty totiž silnice v nejmenším kraji patří k těm nejbezpečnějším v republice. Přesto je v regionu mnoho úseků, kde dochází často k vážným dopravním nehodám. K těm patří i nebezpečné serpentiny nad Bečovem nad Teplou. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si je negativních statistik na této komunikaci vědomo, a proto chce zatáčky částečně narovnat. S pracemi se mohlo začít už v letošním roce, jenomže na to nebyly finanční prostředky. Že tento záměr není jen planým slibem silničářů, dokládá i fakt, že projekt na narovnání komunikace přihlásili do letošního ročníku soutěž Stavby Karlovarského kraje.

Jak už dříve uvedl ředitel ŘSD Lukáš Hnízdil, přestavba komunikace na bezpečnější si vyžádá mnoho peněz, stát má totiž přibližně 160 milionů korun.

„My jsme na tuto akci připraveni. Máme kompletní poklady pro to, abychom mohli zahájit výběrové řízení. Stále ale nevíme, jak to bude s penězi. O tom rozhodne ministerstvo dopravy,“ konstatoval vedoucí provozního úseku ŘSD Jiří Baloun. Jak dodal, narovnání serpentin by silničáři chtěli stihnout během jedné stavební sezóny.

„Chceme skutečně změnit tvar serpentin, které jsou nehodovou lokalitou. Zatímco v horních patrech jsou zatáčky ještě celkem mírné, dole jsou hodně prudké. A řidiče, který je nezná, mohou snadno překvapit. Není proto divu, že tam často dochází k dopravním nehodám," vysvětlil už dříve šéf ŘSD. „Chceme tedy zatáčky ve spodní části částečně narovnat, aby nebyly tak ostré. Budeme se zařezávat doprava do svahu do skály, pokud se díváme na serpentiny směrem nahoru. Z levé části pak budeme terén dosypávat," dodal.

Jak Hnízdil upozornil, vzhledem k náročným úpravám není možné zachovat ani kyvadlovou dopravu, a proto silničáři avizují, že se bečovské serpentiny během pracím zcela uzavřou. „Až práce začnou, potrvají celou stavební sezónu. Potřebujeme v dubnu začít, abychom mohli být před následnou zimou hotovi. Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude tedy přes Bochov a Toužim. Pro osobní auta budou objížďky v okolí Bečova," doplnil na podzim loňského roku Hnízdil.

Na akci se má finančně podílet i Bečov nad Teplou, který chce podél komunikaci postavit chodník.