Ještě nějakou dobu musí řidiči, kteří projíždějí nebezpečným úsek na silnici I/6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty zvaným jako U Střelnice, počítat s dopravními komplikacemi. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) komunikaci upravuje kvůli častým dopravním nehodám (čtyřem úmrtím jen za srpen). Karlovaráci změny na silnici chápou. "Rozumím tomu, ale co si budeme povídat, už si asi každý řidič, který tudy jezdí, přeje, aby s pracemi byli silničáři hotovi. Nevíte, kdy to bude?" ptal se jeden čtenář Deníku.

Podle ředitele ŘSD Karlovy Vary Lukáše Hnízdila to ale ještě pár týdnů potrvá. "Mikrokoberec už jsme položili. Komunikace je stále zúžená, musí se zajezdit, protože na ni ještě doposud leží drobné kamínky z pokládky. Na místě jsme už také vytečkovali lajny pro nové dopravní značení," vysvětluje ředitel Hnízdil s tím, že až pak přijde na řadu umístění měřícího zařízení.

"Plochy pro sloupy, na nichž budou kamery umístěny, už jsou připraveny. Kamery budou nasměrovány na oba pruhy, jedna bude tedy umístěna nahoře, druhá dole. Sloupy budou statické, nepřenosné," doplnil šéf ŘSD.

Všechny práce, tedy jak dopravní značení tak instalace kamer, mají být podle něho dokončeny nejpozději do konce října. Aktuálně je tu rychlostní omezení padesát kilometrů v hodině.

Kvůli tragickým nehodám, při nichž během srpna zemřely v tomto úseku i dvě děti, dokonce silničáři přemýšleli, že by zrušili stoupající předjížděcí pruh ve směru na Prahu, čímž by došlo k redukci tří pruhů na dva. Ty měly být podle plánů širší a měly být od sebe více odděleny. Kvůli tomuto plánu se ale zvedla vlna nevole řidičů, kteří například upozorňovali na možné problémy, jenž mohou nastat před Olšovými Vraty. "Je to záložní varianta, od které jsme zatím spíše upustili a realizovat ji nechceme. Kdybychom zde udělali dva pruhy, hrozily by během zimní údržby možné dopravní komplikace kvůli uvíznutým kamionům," dodal ředitel Hnízdil, který doufá, že úpravy a měřící zařízení donutí řidiče k tomu, aby se chovali zodpovědně a dodržovali dopravní předpisy.

Jak už Deník díky informacím od policie uvedl, od roku 2018 zde došlo k pěti úmrtím, čtyři byla letos v srpnu. "Od začátku roku 2019 do konce srpna letošního roku došlo v úseku od křižovatky na Olšová Vrata k začátku města Karlovy Vary k 77 dopravním nehodám. V roce 2019 došlo k 22 dopravní nehodám, při kterých naštěstí nedošlo k smrtelnému ani těžkému zranění. V roce 2020 došlo v tomto úseku k 29 dopravním nehodám, při kterých bohužel jedna osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem. V letošním roce zatím došlo v tomto úseku k 26 dopravním nehodám, při kterých bohužel zemřely čtyři osoby. Jeden člověk byl navíc těžce zraněn. Nejčastější příčinou těchto dopravních nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu komunikace," uzavřel mluvčí policie Jakub Kopřiva.