Návštěvníci, kteří míří do volnočasového areálu Bílá voda u Chodova, musejí dbát zvýšené opatrnosti. V polovině dubna se totiž opět naplno rozjely stavební práce a dopravní značení upozorňují na omezení v této lokalitě. Ke stávajícímu pumptracku přibude skatepark, příjezdová cesta k němu a parkoviště. Těšit se mohou lidé i na větší bezpečnost, protože do konce roku by měli vybudovat i nový chodník. Financovat ho bude nakonec město, a tak zastupitelé musejí schválit uvolnění částky na jeho stavbu. Chodov totiž upustil od původně zamýšlené dotace.

Bílá voda u Chodova. | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Apeluji na všechny návštěvníky této lokality, aby dbali zvýšené pozornosti při příchodu z Poděbradovy ulice. Těleso skateparku bylo vyhotoveno již během podzimu minulého roku a ze strany zhotovitele zbývá dokončit příjezdovou komunikaci a parkoviště. Zároveň budou probíhat nadzemní úpravy, které podle podmínek dotace hradí město ze svého rozpočtu,“ říká místostarosta Chodova Luděk Soukup. Měla by zde vyrůst nová vstupní brána, prostor volnočasového areálu bude doplněn dalším mobiliářem, jako jsou lavičky, stojany na kola, dojde k vysázení stromů. Dle vyjádření hlavního zhotovitele stavby by měly stavební úpravy trvat po dobu dvou měsíců, tedy do poloviny června. Dalším velkým investičním projektem na Bílé vodě v rámci bezpečného docházení je vybudování chodníku podél přístupové komunikace z Poděbradovy ulice. Chodovský záchranný systém čeká stěhování kvůli rekonstrukci stávajícího zázemí „Zde se začíná postupně projevovat skutečnost, že plánovaný dotační titul nebudeme moci využít a tuto stavební zakázku bude město nuceno realizovat z vlastního rozpočtu. Zastupitelé města budou na červnovém jednání rozhodovat, zda uvolnit finanční prostředky na realizaci ještě letos. Jelikož již máme vyhotovenou projektovou dokumentaci se stavebním povolením, mohlo by se poté spustit výběrové řízení na zhotovitele a nový chodník by mohl být během podzimu vybudován," dodal Soukup. Kdysi jen oblíbené koupání či rybaření se stalo rekreačním místem oddychu pro mnoho místních, ale i lidí z okolních obcí. Bílá voda a její přilehlé okolí patří pro své rekreační a sportovní možnosti k nejvíce využívaným místům v blízkosti Chodova. Kromě přírodního koupaliště s jedinečnou kvalitou vody nabízí napojení na cyklostezky, běžecké trasy, praktické zázemí pro návštěvníky či venkovní posilovací stroje. Vodní plocha vznikla v rámci rekultivací území postižených těžbou hnědého uhlí. Záměrem bylo využít území jako koupaliště a rekreační zónu pro obyvatele města. Název Bílá voda získala nádrž podle odstínu vody. Při napouštění byla zakalena do bíla vlivem kaolinových zbytků v půdě. „Bílá voda vrací tomuto koutu původní kouzlo Smolnických rybníků,“ říká jeden z místních pamětníků. Moderní Penny v Chodově roste rychlým tempem. Blíží se jeho otevření Díky návštěvnosti a oblíbenosti této lokality zareagovalo město, i co se bezpečnosti lidí týče. Chodov nechal na místě vytvořit záchranné body, takzvané SOS Pointy. Mají především chránit životy lidí v nouzi. Jeden záchranný bod stojí u vstupu přímo na hrázi, druhý pak v oblasti pláže. Každý SOS Point je vybaven lékárnou, automatizovaným externím defibrilátorem (AED), záchranným plovákem a plovoucím házecím lanem. Zařízení je robustní, aby odolalo vandalům. Obsahuje kameru a reproduktor pro hlasovou komunikaci se službou městské policie. Ta může na dálku otevřít příslušný box s vybavením. Zároveň budou zařazeny do mapy záchranných bodů v mapových podkladech záchranných složek Karlovarského kraje včetně jejich GPS polohy. Další bezpečnost má zajistit zmíněný chodník. Lokalitu vyhledává stále více lidí i z okolí, a stala se tak frekventovanou pro automobily. Přístupová cesta je úzká asfaltová silnice plná zatáček. Chodník tak přivítají zejména místní, kteří chodí do areálu pěšky.

