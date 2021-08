Bohužel, službu Taxioodpad nelze využít ke svozu bioodpadu. Je určená výhradně na odvoz drobného odpadu z domácností," potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Nejen zahrádkáři mohou s příchodem jara opět využívat hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad, někdy známé pod zkratkou BRKO. Lidé je využívali a proto k deseti sokolovským stanovištím letos přibylo další, celkem jich bude 13. Svoz biologicky rozložitelného odpadu byl zahájen ve na jaře a bude probíhat v pravidelném týdenním cyklu, a to každý pátek. A to i ve dnech státního svátku.

"Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad mají obsah 1100 litrů a na třinácti stanovištích jich bude celkem 15. Jsou určeny na odhození bioodpadu ze zahrad a domácností pro obyvatele města Sokolov. Prosíme občany, aby do kontejnerů nevhazovali bioodpad včetně obalů. Je tím odpad znehodnocen a není možno jej odevzdat na kompostárně. Zajišťovat ho budou technické služby," potvrdil Meluzín.

Lidé by se tak měli vyvarovat stejných chyb jako zpočátku, kdy byly kontejnery novinkou. Házeli tam totiž s bioodpadem také igelitové pytle, čímž se znehodnotí celý obsah kontejneru. Lidé toto upozornění buď ignorovali, nebo ho přehlédli. Do kontejnerů patří odpady z domácností, jako zbytky, slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné skořápky a skořápky ořechů, čajové sáčky, kávová sedlina. Ze zahrady pak tráva, listí, větvičky, drny, hlína, piliny, hobliny, kůra, plevel, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny. To vše volně vhozené, aniž by to bylo v plastových pytlích. Bioodpad se do kontejnerů prostě volně vsype. Pro mnohé lidi to byla novinka, ale na druhou stranu mají jasné pokyny napsané na kontejneru.

A co by se určitě nemělo v kontejnerech na bioodpad objevit? Produkty živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, suť a kameny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, jedlé oleje.

Počty kontejnerů a jejich stanoviště: