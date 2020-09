Děkovná bohoslužba u příležitosti letošních jubileí prvního plzeňského biskupa Františka Radkovského (vpravo) se konala v karlovarském kostele Povýšení svatého Kříže.

Foto: Deník / Jan Buriánek

Biskup František Radkovský má letos za sebou padesát let kněžského svěcení a třicet let biskupské služby. V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze 27. června 1970. Po vysvěcení působil dva roky jako kaplan v Mariánských Lázních a od roku 1972 byl duchovním správcem Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních. Dne 17. března 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška 7. dubna 1990.