Až na dva roky do vězení může jít sedmadvacetiletý muž ze Sokolovska, kterého kriminalisté obvinili ze spáchání přečinů výtržnictví a krádež.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Obviněný muž koncem srpna během ranních hodin přišel do herny v malé obci na Sokolovsku. Zde nejprve vyzýval o rok mladšího muže k potyčce. Ten na jeho výzvy nereagoval a věnoval se hře na automatu. Obviněný ho přesto napadl, a to údery do obličeje. Napadený šel za obsluhou herny požádat o zavolání policie. Agresor toho využil a zasedl k automatu, který signalizoval výhru zhruba tři tisíce korun. „Ačkoliv věděl, že výhra nenáleží jemu, šel ji k obsluze nárokovat jako svou. Z této vyplacené výherní částky měl poté uhradit svou útratu a se zbytkem výhry z herny odejít. Nejenže poškozenému muži způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, ale ještě ke všemu poškozenému muži způsobil škodu ve výši kolem 3 tisíc korun,“ řekla mluvčí policistů Eva Valtová.