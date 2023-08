Silné srážky přišly do kraje 12. srpna a déšť začal zvedat hladiny potoků a řek. Rozvodněné toky ohrožovaly i obce a například ze Zlatého kopce u Božího Daru museli hasiči evakuovat 25 lidí. "Za hodinu tady napadlo 60 milimetrů vody, valilo se to od německých hranic. Potoky, například ten Božídarský se tady změnily téměř v Ohři, voda brala mosty a vypadalo to hrozivě," zavzpomínal na tehdejší okamžiky hrůzy starosta Božího Daru Jan Horník (STAN, tehdy ODA).

Video: 2002/2022

Zdroj: Antonín Hříbal

Mraky se na Boží Dar valily od Německa přes Rýžovnu, a to ve dvou fázích. "Byl to prý takový zvláštní meteorologický úkaz, prý nasávací efekt. Tady se to vypršelo, mraky šly zpět do Německa, ale celé se to opakovalo. Vrátily se a znovu začal liják," vysvětlil starosta Horník.

Neváhal a o velké vodě na Božím Daru informoval i starosty okolních obcí. "Že se na ně valí velká voda, tomu nejprve vůbec nevěřili. V Potůčkách byli klidní, ale naléhal jsem na tehdejšího starostu, aby si připravili bagry na odstraňování klád od mostů. Pak uvěřili a připravili se. Mosty tak zachránili. Nám na Božím Daru ale voda jeden smetla, odnesl to most na Myslivnách," popisoval tehdejší napjatou situaci v srpnu 2002 Jan Horník.

Velká voda zasáhla kromě Božího Daru také Nové Hamry a Pernink. V Nových Hamrech voda poničila obecní komunikace, mosty a lávky za 2,86 milionu korun. Pernink na tom byl o něco lépe, ale tady obec sčítala škody, které přesáhly více než desetinu obecního rozpočtu.

Povodeň 2002, autentická videa

Zdroj: YT/tobolka.cz

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Povodně v roce 2002 způsobily na majetku obcí v Karlovarském kraji škodu přes deset milionů korun. Celkové škody vyčíslilo hejtmanství na 105 milionů korun. Největší škodu, 28,3 milionu korun, utrpěl státní podnik Povodí Ohře.

Obce v Karlovarském kraji si z celé situace a nevyzpytatelného počasí vzaly ponaučení a aktualizovaly protipovodňové plány. "My jsme ho měli, protože už tehdy jsme spolupracovali s odborníkem Janem Papežem. A podle tohoto plánu jsme postupovali a zařídili se. To se nám vyplatilo," uvedl božídarský starosta Jan Horník.

Kraj nechal vypracovat povodňový informační systém a do krajského digitálního povodňového plánu byla také zakomponována nově zpracovaná digitální vrstva vodních ploch.

"Zároveň má kraj již dlouhodobě zaveden dotační program na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi. Jedná se o dotační titul, ze kterého obce mohou získat dotaci kromě technických protipovodňových opatření i na zpracování povodňového plánu, popřípadě jeho digitalizaci," uvedla Jitka Čmoková, krajská mluvčí.