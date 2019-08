Loket - BOOKSTART, S knížkou do života je název mezinárodního projektu, do nějž je zapojena i loketská městská knihovna.

Bookstartový klub pro maminky s dětmi od 1 do 3 let se konal v Lokti i o prázdninách. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Jeho cílem je především budovat vztah ke knížkám u dětí od nejranějšího věku. Loketský klub navštěvují maminky s dětmi od roku do 3 let. „Scházíme se každý měsíc a jsme moc rády, že možnost byla i teď o prázdninách, kdy se klub původně konat neměl. V Lokti totiž nejsou žádné jiné možnosti, nějaké komunitní centrum, kde by se rodiče s dětmi mohli scházet,“ posteskla si maminka jedenapůlletého Samuela. Kvůli prázdninovému volnu dorazilo méně dětí, většinou to bývá kolem dvanácti, jak potvrdili knihovníci. Všichni si poslechli básničky z knížky Pavla Šruta Hlemýžď Čilišnek a děti pak měly prostor pro vlastní vyžití. Využily ho dokonale a k tomu jim ještě Tadeáš pěkně hrál na kytaru a zpíval.