Jak už Deník informoval, Boží Dar má z hotelem velkolepé plány, které jsou aktuálně odhadovány na téměř 800 milionů korun. Nyní nejvýše položené město v České republice hledá strategického partnera, i když je projekt součástí Fondu spravedlivé transformace. V rámci ní může Karlovarský kraj čerpat miliardy korun z Evropské unie. Město se zavazuje, že veškeré investice bude realizovat ono a že všechny dotčené nemovitosti zůstanou v jeho majetku.

„Celý hotelový komplex bude pronajat na dobu 25 let s možností následného prodloužení formou pětileté opce,“ říká božídarský starosta Jan Horník.

Stotisící návštěvník hradu Lokte přijel se synem až z Londýna

Město chce mít samozřejmě záruky, že hotel po takové zásadní a dlouho odkládané přeměně bude skutečně fungovat. Proto má na dané zájemce přísné požadavky. „Kvalifikačními podmínkami, které musí zájemce o nájem splnit jsou například: výše jeho tržeb z ubytovacích a souvisejících služeb za poslední uzavřené účetní období bude mít prokazatelně minimálně ve výši jedné miliardy korun, dále musí mít nepřerušenou podnikatelskou činnost v hotelovém oboru minimálně 15 let, musí mít také zkušenost v ubytovacích a souvisejících službách na horách, nejlépe aspoň v jednom turistickém (sportovním) areálu zimních a letních aktivit, musí mít i zkušenosti s minimálním počtem alespoň 400 hotelových pokojů. A á protože se jedná o památkově chráněný objekt, musí mít uchazeč tak zkušenost s provozem objektu kulturní památky nebo objektu nacházejícího se v památkové zóně nebo v památkové rezervaci,“ upřesňuje starosta Horník.

Jak pokračuje, minimální roční nájem by měl činit 25 milionů korun. Lhůta pro podání nabídek končí 13. září ve 13 hodin. O vítězi rozhodnou božídarští zastupitelé 18. září.

Tísňové náramky zachraňují životy osaměle bydlícím seniorům

Vedení Božího Daru chce objektu vrátit jeho původní smysl, cílem je tedy znovuzprovoznění hotelu, který by měl i své zázemí, jako třeba prostory pro lyžařskou školičku, kvalitní lyžárny, ale i své vlastní balneozařízení. „Dříve jsme také uvažovali, že bychom v hotelu vybudovali kvalitní občerstvení pro návštěvníky Klínovce, ale nakonec jsme dospěli k názoru, že toto je záležitostí skiareálů. Chceme se soustředit na vybudování slušného horského hotelu, který by nabídl kapacitu kolem dvou seti lůžek. Součástí této velké akce bude samozřejmě i rekonstrukce dvou sálů, které se v památce nacházejí," uvedl vloni na podzim Horník s tím, že hotel by se mohl otevřít v roce 2028 nebo 29.

Součástí krušnohorské dominanty je také zděná osmiboká věž o výšce 24 metrů, která má krytou ochozovou plošinu. Do věže vede 75 kamenných schodů. Její vrchol nabízí neuvěřitelný výhled. Při dobrých rozptylových podmínkách je totiž vidět dokonce i Sněžka, Milešovka, Říp, ale i Petřínská rozhledna či Bílá Hora. Věž byla dokonce do roku 1998 nejvýše se nacházející rozhlednou v České republice. Hotel není první stavbou, která byla na vrcholu Klínovce postavená. Ta první byla dřevěná pyramida z roku 1817, která ale vyhořela. Stavba rozhledny začala v roce 1883, stavba hotelu pak o 17 let později.