Loket - Dvoumiliontou návštěvnicí hradu Loket v 21. století se stala ve středu 21. srpna krátce po 16. hodině Danuška Křivánková z Podbořan.

„Jsem strašně překvapená, to jsem nečekala, ještě nikdy se mi nic podobného nestalo. Je to moc hezké a potěšující,“ neskrývala v první chvíli překvapení a radost jubilejní návštěvnice. Na prohlídku hradu, který zatím znala jen zvenčí a z vyprávění, ji vzal vnuk Martin. „Slyšela jsem, že tu máte mučírnu, vysoké schody, po kterých se špatně chodí, a zajímavé chodbičky, prý budu dost překvapená,“ prozradila s úsměvem. Z rukou vedoucí průvodců převzala řadu dárků, mezi nimi například knihy o hradě, sošku Gottsteina a také glejt, který jí po dobu roku a dne umožňuje zdarma vstup do hradu. „Určitě se sem ještě jednou nebo dvakrát přijedu podívat,“ slíbila paní Křivánková.