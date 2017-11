Březová hledá náhradu za poškozený lyžařský vlek

Březová – Město Březová u Sokolova před blížící se zimou řeší opět provoz tamního lyžařského vleku, takzvaného háčku. Hledá způsob nahrazení toho stávajícího na stráni. Podle města je opět poškozeno nosné lano, a je tedy třeba vyřešit adekvátní náhradu za toto zařízení.

„Pro výstavbu lyžařského areálu máme pravomocné stavební povolení. Ale každý asi pochopí, že na základě zkušeností z několika uplynulých zimních sezón jsme se samotnou realizací této mimořádně nákladné akce velmi opatrní,“ říká starosta Březové Miroslav Bouda. Zdá se, že dochází k poměrně zásadní a dlouhodobější změně klimatu v našem regionu.

Podle starosty tak bude třeba projekt i vzhledem k naší nadmořské výšce zodpovědně přehodnotit a zamyslet se nad tím, zda využití daného území nesměrovat jinak. „Hledá se prostě smysluplné využití i pro letní sezonu či partneři, kteří by s námi do toho šli. Určitě by jezdili i lidé z okolních měst a obcí. Jde řádově o milionovou investici a dotace nejsou městům a obcím v současné době nakloněny. Využití vleku jen pro zimní sporty se dnes jeví v podmínkách Březové spíše jako sen,“ dodal Bouda.

Lidé z okolních obcí a ze Sokolova hledají v zimě radovánky na lyžích či snowboardech zejména ve střediscích na Kraslicku či v okolí Božího Daru a Klínovce.