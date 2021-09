Pěvecko-hudební soutěž Březovský lístek našla řadu talentů. Někteří z vítězů to díky tomuto regionálnímu klání a zviditelnění dotáhli daleko. Výjimkou nebyla ani evropská pódia. A soutěž se koná i v letošním roce.

Březovský lístek dává šanci novým muzikantům i zpěvákům | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Také letos budou účastníci soutěžit ve třech věkových kategoriích. Nejmladší soutěžící od 7 do 10 let, dále děti ve věku od 11 do 15 let a na závěr nejstarší, tedy mládež od 16 do 20 let,“ říká vedoucí kulturního domu Michal Bedeč.