Letošní ročník se uskuteční v prostorách zdejšího Kulturního domu už v sobotu 20. listopadu, kdy jej museli z loňska přeložit kvůli covidové epidemii. Startuje se v 10 hodin.

Pořadatele letos chystají celkové osvěžení formátu, došlo nejen ke změně pravidel soutěže a novému grafickému vizuálu, ale také k obměně odborné poroty. I nadále se bude soutěžit ve třech věkových kategoriích, u některých však došlo k posunu věkových hranic, konkrétně to budou kategorie od 7 do 10 let, od 11 do 15 let a na závěr od 16 do 20 let. Kromě jednotlivců se do soutěže mohou hlásit i dua a skupiny. "Březovský lístek je moderně pojatá hudební soutěž ve zpěvu, které se mohou zúčastnit začínající neprofesionální zpěváci ve věku od 7 do 20 let. Do soutěže se mohou přihlásit také pěvecká uskupení. Soutěž je žánrově otevřená, není specifikován či preferován žádný z hudebních žánrů. Březovský lístek má velkou tradici v celém západočeském regionu, první ročník se konal již v roce 1982. Pořadatelem soutěže je město Březová, Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová," řekl ředitel kulturního domu Michal Bedeč.