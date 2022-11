„Prezence soutěžících začíná od 9 hodin. Bude se soutěžit ve třech věkových kategoriích – od 7 do 10 let, od 11 do 15 let a od 16 do 20 let. Kromě jednotlivců se do soutěže mohou hlásit i dua a skupiny. Mezi letošními cenami jsou pro vítěze připraveny i možnosti vystoupení na chebských či karlovarských vánočních trzích, regionálních festivalech v příštím roce nebo dárkový poukaz na letní camp pořádaný soutěží Česko zpívá,“ říká za organizátory Michal Bedeč.