Absolutní vítězkou letošního ročníku soutěže Březovský lístek se stala Kristina Kůtková.

Březovský lístek 2019. Foto: Deník/Lucie Žippaiová | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Společně se Šárkou Kerulovou si vyzpívaly i účast v pěvecké soutěži pro začínající zpěváky s názvem Česko zpívá. Březovský lístek je už řadu let soutěží, která mladým, začínajícím zpěvákům od 6 let často startuje další kariéru. Postup na FolkyTonk Praha si z Březové odvážejí Šárka Kerulová a Kristýna Vášová, která se společně Terezou Gottwaldovou zúčastní i soutěže Brněnská brána. Na Zlatou strunu do Plzně pojede předvést své pěvecké umění Michala Seberová. „Pořadatelé chystají na příští rok kompletní obnovu soutěže, bude nová porota, nová pravidla, nové postupy. Chceme soutěž více zpřístupnit dnešním dětem,“ uvedl za organizátory Michal Bedeč, vedoucí KD a MFC Březová. Pěvecko-hudební soutěž pořádá město Březová.