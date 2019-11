Jednu splátku už Bublava zaplatila ze svého rozpočtu, který činí zhruba 5,5 milionu korun. Po letech, kdy se zde prakticky zastavil rozvoj, se obec pustila i do plánovaných projektů.

„Za veškeré příspěvky do veřejné sbírky jsme nesmírně vděčni. To, že se na účtu sešlo již přes milion korun, je skvělé. Doufáme, že se na transparentním účtu sejde suma alespoň na dvě splátky. Moc by nám to pomohlo, ušetřili bychom peníze, které můžeme použít pro rozvoj obce,“ říká starostka Bublavy Monika Hrádková.

Bublava splácí Ministerstvu financí dluh ve výši 12,9 milionu korun. Splátky má rozvržené na 14 let s tím, že první dva roky zaplatí 750 tisíc, poté 950 tisíc korun. Vedení obce se už pustilo i do plánovaných projektů, se kterými pomohla dotace Karlovarského kraje.

„Konkrétně šlo o prodloužení vodovodního řadu o zhruba 630 metrů. V tom samém úseku kolem ski areálu se poté opravila místní komunikace,“ upřesnila starostka.

„Na Bublavu jezdím v zimě lyžovat, líbí se mi tam. Vedení obce fandím, aby dluh zaplatilo, protože prsty ve stavění akvaparku tam, kde není voda, mají minulá vedení obce,“ říká Stanislav Vejrovský. Na transparentní účet zpočátku přispívaly města a obce z Karlovarského kraje, později začali posílat peníze i města, firmy a lidé z celé České republiky.