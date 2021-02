Deník na návštěvěZdroj: Deník

„Jedná se o tradiční setkání přátel, obyvatel a návštěvníků Bublavy za účelem účasti v gurmánské soutěži pokrmů z brambor. Proč brambory? Jedná se o plodinu, která měla zde na horách v jídelníčku své místo a místní obyvatelé dokázali vždy z ničeho a brambor uvařit cosi. Každý rok tedy zadáme téma, jak by měl pokrm vypadat, v minulosti to bylo téma brambor v salátu nebo placatá brambora apod. Naposledy to vzhledem k termínu byla velikonoční brambora,“ říká jedna z pořadatelek Míša Nyklesová.

Jak ale vůbec soutěž vznikla? „První myšlenka nás s manželem napadla v roce 2011 při dlouhé cestě domů z dovolené. Chtěli jsme uspořádat veřejnou akci, při které se sejdeme a pobavíme s bublavskými přáteli a známými. Musím přiznat, že jsme se inspirovali u kamarádů, kteří již několik let pořádají podobnou akci v Plzni-Křimicích a hlavní surovinou je kysané zelí. My jsme zvolili pro podzim a pohraničí typické brambory, které se dají konzumovat na stovky způsobů,“ říká pořadatelka akce Michaela Nyklesová. Přihlásit se podle jejích slov může naprosto každý.

„Stačí připravit bramborový pokrm odpovídající danému tématu. Interpretace tématu je na každém z nás. To je hlavní disciplína, vyhlašovaná na první tři místa. Ostatní, vedlejší, ale ne nedůležité disciplíny jsou Cena za obzvláště originální název a Cena za mimořádný estetický dojem,“ pokračovala. Případný výtěžek z této dnes již tradiční akce, tedy to, co zbude po odečtení nákladů, dělá radost dětem v podobě financí na nákup nadílky od Mikuláše, dětský den, zimní olympiádu a podobně. Tak snad se v této těžké době setkání opět brzy uskuteční.