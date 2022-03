V současné době se jezdí po celý týden od 9 do 17 hodin. Večerní lyžování na červené sjezdovce je pouze v pondělí, středu, pátek a sobotu a to do 20 hodin. Bar Igloo otevřen od 9 do 17 hodin, Apres Ski do konce lyžování. Na neděli 20. března je přichystáno oblíbené maškarní ježdění na lyžích, kdy masky mají vleky zdarma.

Děti z Ukrajiny, které jsou v Chebu, do škol nastoupí po jarních prázdninách