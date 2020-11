Pozorovat se to dá například na divoké zvěři, která postupně sestupuje z horských oblastí do nížin. Ve sněhu by se totiž ve vyšších polohách špatně pohybovala. Nástup zimy ale bude pomalejší. S prvními sněhovými přeháňkami i v nížinách se však dá počítat už v nadcházejícím víkendu. „Zima bude určitě chladnější než v loňském roce, nicméně musím zdůraznit, že neočekávám žádné arktické mrazy, ale klasickou zimu, jak jsme v Karlovarském kraji zvyklí,“ řekl Kovařík.

Dodal, že se v oblastech nad 700 metrů nad mořem dá očekávat zima a sněhová pokrývka stálejší, od středních poloh se bude počasí připomínat deštěm a oblevami.„Už desítky let mám několik lidových ukazatelů, které na tužší zimu ukazují. Například cibule má více vrstev, ale musí to být domácí cibule, kterou si lidé pěstují tady. Domácí slepice a husy jsou velmi dobře zapeřené, což jsou všechno další známky toho, že zima tužší bude,“ konstatoval Kovařík. Počasí ovlivní také frontální systém, který nad střední Evropu přinese chladnější vzduch od západu a to už tuto sobotu. „Tento týden si musejí dát zejména řidiči pozor na husté mlhy a inverzní oblačnost, která vydrží až do soboty. V ten den, se sem ale dostane frontální systém ze západu, který oblačnost rozbije, ale přinese také chladnější vzduch,“ upozornil Kovařík.

Na tužší průběh zimy upozorňují i zahrádkáři. „Letos bylo mnoho jablek na stromech a také duby měly mnohem více žaludů než vloni, to znamená, že se dají silnější mrazy čekat. Pozoruji to na zahradě už desítky let a vždycky se očekávání naplní. Když je plodů málo, je zima mírnější,,“ sdělil Miroslav Čermák z Chebu.