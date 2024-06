Když před deseti lety převáděl Chodov svou školní budovu v ulici Komenského Karlovarskému kraji, určitě ho ani ve snu nenapadlo, že ji nyní bude převádět zpět. Sídlila v ní totiž pobočka sokolovského gymnázia o kterou však nebyl mezi rodiči a žáky zájem. Město budovu přímo naproti radnici potřebuje pro nové moderní technické lyceum Avantech

Budova s bohatou historií mění majitele. Chodov chystá technické lyceum Avantech | Video: Roman Cichocki

„Převzali jsme ji zpátky od Karlovarského kraje, už je na nás napsaná i v katastru nemovitostí,“ potvrdil změnu vlastníka starosta Patrik Pizinger s tím, že převzetí objektu je dalším krokem na cestě za plánovaným lyceem.

Stavba budovy s deseti třídami začala v roce 1910, následující rok se do ní nastěhovala dívčí obecná škola spolu s mateřskou školou. Škola má za sebou bohatou historii a v posledních dekádách prošla několika změnami. Naposledy sloužila sokolovskému gymnáziu, ještě před tím ji navštěvovali žáci druhého stupně 1. základní školy, dnes ZŠ J. A. Komenského.

Nové lyceum nabídne vzdělávání celkem ve třech maturitních oborech. Jejich zaměření bude energetika, průmyslová automatizace a IT - umělá inteligence. Zřizovatelem školy bude město Chodov. Studium podpoří některé z českých univerzit i Sokolovská uhelná a skupina Suas Group. Připravované chodovské technické lyceum ponese jméno Avantech. Jméno nové školy je vytvořeno ze dvou latinských slov, které v překladu znamenají pokrok a technika. První studenty chce lyceum přivítat v září roku roce 2026.

„To je přesně to, co chceme, aby budoucí studenti v našem lyceu našli,“ uvedl starosta Pizinger s tím, že pojmenování pomáhala vytvořit umělá inteligence.

Jako zcela zásadní vidí zřizovatel školy spolupráci s místními firmami, jako je například Sokolovská uhelná a další významné podniky. Ve vzdělávání spolupráci přislíbila také Česká zemědělská univerzita v Praze a cílem je do projektu zapojit i další univerzity. Mělo by dojít k podpisu společného memoranda mezi městem, vysokými školami a několika technologickými společnostmi, z toho některé patří skutečně k světové špičce ve svých oborech. Část výuky by se odehrávala přímo v provozu firem.

Investiční příspěvek města spočítaný na přibližně 17 milionů korun, přičemž technické zhodnocení majetku jeho hodnotu navyšuje o více než 60 milionů korun. Očekávaný roční dopad do rozpočtu města se pohybuje ve výši dva až tři miliony. Při plném obsazení školy se plánuje maximálně 12 tříd po 25 studentech uzpůsobených pro současnou moderní výuku.

Pro studenty z jiných měst, ale i pedagogy by mohl být k dispozici nový internát v dnešním penzionu Harmonie, který letos město odkoupilo. Podstatná část nákladů půjde z několika zdrojů. Mzdy z ministerstva školství, modernizace budovy pak z Operačního programu Spravedlivá transformace a dalších. Klíčové je získání dotace na spolufinancování modernizace školy.