Zástupci Bukovan se takto sešli již po šestadvacáté. První setkání se konalo v roce 1994 v Bukovanech u Benešova, ale popud přišel z našeho kraje, a sice z Březové. „Dostali jsme tenkrát dopis, že organizují podobná setkání a že by bylo dobré, kdyby stejná tradice vznikla i v případě Bukovan. Moc se tomu nevěřilo, ale přesto se to povedlo a tradice vznikla,“ zavzpomínal Miroslav Šiška, starosta Bukovan u Benešova. Od té doby se obce v organizování střídají. Připravena jsou vždy sportovní zápolení, zábava, je i prostor porozhlédnout se po okolí.

„Letos se družstva utkala v malé kopané, nohejbalu, ping-pongu, pétangue, přetahování lanem a přehazované,“ vyjmenoval starosta pořádajících Bukovan Miroslav Stropek. „Občas si obce připraví i speciální soutěže. Vzpomínám třeba na Bukovanskou šlapku, kde cílem bylo vyšlápnout kopec nad obcí,“ připomněl s úsměvem. Všechna utkání jsou brána jako „srandamače“, ovšem i starosta připojil, že v zápalu boje jde pak často o hodně. Zejména v případě malé kopané, kde je ve hře putovní pohár. Hlavně jde ale o setkávání starých známých, přátel, někteří z nich jezdí na srazy od samého začátku a ani jednou nevynechali. „Na ty první ročníky nás jezdilo přes padesát, dneska už je nás tady jen 24, a to jsme nejpočetnější delegace,“ poznamenal jeden takový pamětník, František Burda z Bukovan u Benešova. Naťukl tím problém, který trápí i ostatní účastníky.

Zájem o setkávání upadá. Staří pardálové pokračují, mladí už moc zájem nemají. „Lidi k sobě dřív měli blíž,“ konstatoval jeden z pravidelných účastníků. Důležitá je i stránka finanční. „Rozpočet na letošní akci je 300 tisíc, sháníme sponzory. Takže předpokládám, že to nakonec bude nějakých 150 tisíc,“ vypočítal starosta Stropek. Na přetřes tak už přišla i otázka, jestli pokračovat, nebo se scházet méně často. „Pokud vynecháme, už to neudržíme,“ je přesvědčen František Burda. A ostatní s ním souhlasí. Shodnou se, že by to ale byla škoda. „Máme mraky zážitků, na každém ročníku se něco povede. Svá specifika mají třeba setkání na Moravě, sklípky mají své kouzlo,“ s šibalským úsměvem dodal starosta Šiška.