Obžaloba dva z útočníků viní ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečinu výtržnictví a třetího obžalovaného z přečinu ublížení na zdraví a výtržnictví. Státní zástupce navrhuje tresty od 18 do 40 měsíců odnětí svobody.

Soudce Vít Kastl vyslechnul několik svědků. Někteří z nich byli přímo na místě incidentu, jiní zase vypovídali co se dělo po útoku. Soudce také musel číst výpovědi svědků, učiněné tehdy na policii. Řada z nich totiž před soudem uváděla, že si na nic nepamatují. Jiní zase odmítali vypovídat kvůli příbuzenskému vztahu s útočníky, což jim umožňuje zákon. Z jedné čtených výpovědí se přítomní dozvěděli, že napadený Petr G. před incidentem telefonoval. Obžalovaný Lukáš Cína si to podle svědkyně vyložil tak, že na ně volá posily a začal na poškozeného útočit slovně a poté i fyzicky. "Byl to Lukáš Cína, kdo mu dal ránu pěstí a srazil ho k zemi. Viliam Gábor si strhnul triko a sápal se také na toho pána. Robert Pohlodko pak ležícího na zemi několikrát kopl do hlavy. Viliam kopnul také, jednou," zaznělo z úst soudce při čtení výpovědi jedné ze svědkyň incidentu.

U včerejšího stání vypovídala i matka jednoho z útočníků, který požádal soud o to, aby jednání proběhlo bez něj. "Mluvila jsem s ním o tom druhý den. Před incidentem se opili s tchánem. Když potkali poškozeného, mysleli si, že volá posily. Pak jsme se dozvěděli, že volal na policii. Vím, že ho kopali do hlavy. Řešila jsem spíše otázku viny mého syna. Není násilník, bydlíme v Německu a jeho cesty do Čech jsou nešťastné. Roli v tom sehrál alkohol," řekla svědkyně.

Soud předvolal i manželku záchranáře, která popisovala co se dělo po útoku u nich doma. "Manžel přišel, když už jsem spala. Říkal mi, že si myslí, že byl zbit, když potkal cestou domů Pohlodka. Rozsvítila jsem, a viděla, že je celý od krve. Hlava, obličej, ruce, oblečení. Na hlavě měl tržnou ránu a na druhé straně velký otisk něčeho. Na samotný útok si nepamatoval. Byl dezorientovaný, bylo vidět, že má otřes mozku. Odvezli jsme ho proto do nemocnice," řekla manželka poškozeného, která pracuje rovněž u záchranné služby.

Ve středu se u soudu řešilo i odcizení klíčů a mobilu poškozeného. Jedna ze svědkyň řekla, že klíče našla a odevzdala na policii. O mobilu prý nic neví. Další svědkyně zase uváděla, že z doslechu ví, že mobil se někdo pokusil spálit v kamnech.

Další soudní líčení je stanovené srpen.