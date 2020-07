Ona sama na místo srážky vlaků dorazila v době, když už zraněné odnášeli k vrtulníkům a do sanitek na nádraží v Perninku.

"Je to strašné neštěstí a chtěla bych vyjádřit upřímnou soustrast rodinám obětí i zraněných lidí. Vím, že to pro ně, i pro všechny cestující ve vlaku bude nyní velmi těžké. Já jsem tak velkou záchrannou akci zažila poprvé a musím vzdát hold všem záchranářům, profesionálním i dobrovolným hasičům a také místním lidem, kteří pomáhali zachraňovat životy. Každý věděl co má dělat, nikdo nepanikařil a rychle se snažili zraněným pomoci. Odvedli obrovský kus práce," uvedla s poněkud roztřeseným hlasem starostka.

"Když byl vyhlášen poplach, naši dobrovolní hasiči okamžitě vyrazili. Museli čelit nepřístupnému terénu z obou stran tratě a na místo dojít pěšky a dostat sem i nezbytnou techniku pro vyprošťovací práce, což záchranou akci velmi komplikovalo," líčila starostka. A také vysoce ocenila ukázněnost všech lidí ve vlacích. "Byla tam spousta dětí s rodiči i babičky s vnoučaty. Přestože byli v šoku, ukázněně čekali, až budou přednostně vyproštěni a ošetřeni těžce zranění cestující. To mě opravdu dojalo," dodala starostka. "A víte, na ty naše kluky jsem velmi pyšná, v té chvíli vůbec nemysleli na sebe, ale jen na to, aby pomohli lidem," složila starostka Tůmová poklonu dobrovolným hasičům i lidem z Perninku. I když se slzami v očích.