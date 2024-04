Svatojakubská noc je tady. Čarodějnice a čarodějové všech kategorií už oprašují košťata a přemýšlejí, kam se tentokrát vydají rejdit. Přinášíme pár tipů nejen pro ně na místa na Sokolovsku, kde je připravený v úterý odpoledne a večer čarodějnický program. A jestli také akci pořádáte, pošlete nám fotky nebo videa, rádi ukážeme čtenářům, jak veselo a živo bylo právě u vás. S našimi galeriemi u pozvánek si můžete připomenout tuto tradiční akci v minulých letech.

Čarodějnice v Lokti v roce 2023. | Video: Deník/Lucie Žippaiová

Pálení čarodějnic v Sokolově

Kdy: 30. dubna od 16.00

Kde: lesopark Bohemia

Proč přijít: Při sletu čarodějnic v Sokolově bude na Bohemce až do večera vyhrávat muzika v podání kapel Kolband Sokolov & Down the Hill (finalisté soutěže Sokolov má talent), Potíže, Spektrum a Irish Dew. V 17 hodin se projde po Bohemce lampionový průvod a poté účastníci spálí čarodějnici. Celou akci moderuje Petr Čimpera a vstup je volný.

21. slet čarodějnic v Lokti

Kdy: 30. dubna od 17.00

Kde: amfiteátr Loket

Proč přijít: Tradiční, již 21. slet čarodějnic je připravený v loketském amfiteátru. A chybět nebude nic, na co jsou návštěvníci zvyklí, tedy Saxanin tanec, úkoly na stanovištích, volná zábava. Připravena je opět i ukázka hasičské techniky, disco Rostis Music Production. Občerstvení zajištěno, můžete si opéct buřtíky, pokud si je přinesete.

Pálení čarodějnic v Lokti už má svoji tradici, včetně Saxanina tance:

1/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 2/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 3/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 4/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 5/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 6/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 7/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 8/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 9/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 10/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 11/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 12/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 13/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 14/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 15/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 16/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 17/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 18/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 19/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 20/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 21/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 22/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 23/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 24/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 25/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 26/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 27/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 28/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 29/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 30/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 31/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 32/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 33/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 34/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 35/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 36/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 37/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 38/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 39/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 40/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 41/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 42/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 43/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 44/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 45/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 46/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 47/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 48/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 49/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 50/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 51/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 52/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 53/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 54/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 55/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 56/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 57/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 58/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 59/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 60/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 61/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 62/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 63/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 64/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 65/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 66/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 67/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí. 68/68 Zdroj: Deník/Lucie Žippaiová Již 20. slet čarodějnic si v loketském amfiteátru užívali malí i velcí.

Pálení čarodějnic v Chodově

Kdy: 30. dubna od 14.00

Kde: areál BVC Chodov

Proč přijít: Tradiční akce se stavěním májky, muzikou a ohňostrojem se koná i v chodovském areálu BVC. Na akci budou probíhat soutěže, kde po splnění úkolu děti obdrží poukázky na limonádu a špekáček. O hudební doprovod se postarají kapely Starý pušky, Hillbillies a Cop. ve 22 hodin zakončí akci ohňostroj.

Slet čarodějnic u skautské klubovny v Horním Slavkově

Kdy: 30. dubna od 15.00

Kde: klubovna skautského střediska Arnika Horní Slavkov

Proč přijít: Slet v Horním Slavkově bude zahájen v 15 hodin a o čtvrt hodiny později slavnostně zaplane oheň. Až do půl šesté jsou připraveny soutěže pro děti. K tanci a poslechu bude hrát kapela M.H.S. z Plzně. A ocenění si odnese i MISS malá čarodějnice/čaroděj.

Při pálení čarodějnic v Josefově nechybí hrané scénky:

1/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka 2/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 3/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 4/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 5/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 6/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 7/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 8/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 9/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 10/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 11/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 12/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 13/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 14/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 15/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 16/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 17/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 18/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 19/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 20/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 21/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 22/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 23/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 24/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 25/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 26/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 27/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 28/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 29/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 30/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 31/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 32/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 33/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 34/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 35/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 36/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 37/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 38/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 39/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 40/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 41/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 42/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 43/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 44/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 45/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 46/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 47/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 48/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 49/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 50/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu. 51/51 Zdroj: Deník / Lucie Žippaiová Ani letos nechyběla během čarodějného rejdění v Josefově hraná scénka. Začala na Hartenbergu.

Pálení čarodějnic DOP-HC Dolní Rychnov

Kdy: 30. dubna od 13.30

Kde: DOP-HC Dolní Rychnov

Proč přijít: I v domě s ošetřovatelskou péčí v Dolním Rychnově je připraveno pálení čarodějnic. Postaví si tu májku, opečou buřtíky, poslechnou pěknou muziku a pobaví se s Country Ladies a harmonikou. Přijďte a užijte si s vašimi blízkými krásné odpoledne. Vše se odehraje pod Vilou Maria.

Pálení čarodějnic v Kraslicích

Kdy: 30. dubna od 19.00

Kde: Městské sady Kraslice

Proč přijít: Dům dětí, město Kraslice a dechová hudba Horalka svolávají všechny čarodějnice do kraslických Městských sadů, kde bude od 19 hodin připraven ten pravý rej čarodějů a čarodějnic. A hlavně: košťata, kocoury, netopýry, žáby a jinou havěť s sebou!

Čarodějnický rej v Kraslicích:

Pálení čarodějnic a stavění májky na Březové

Kdy: 30. dubna od 17.00

Kde: Komenského 123, Březová

Proč přijít: Svoji tradici má pálení čarodějnic a stavění májky i na Březové. Těšit se můžete na čarodějnický rej dětí, soutěže, diskotéku, průvod hasičů a mažoretek. V 19 hodin bude vztyčena májka. Večer k tanci a poslechu bude hrát kapela Martin Čarný band. Ve 22 hodin zaplane Strigis fireshow (ohnivá show). Za požární zbrojnicí budou po celý den k dispozici pouťové atrakce.

Pálení čarodějnic v Josefově

Kdy: 30. dubna od 18.00

Kde: u komunitního centra v Josefově

Proč přijít: K poslechu a tanci bude hrát skupina Šarkáni. Je připravená soutěž pro děti, občerstvení pro všechny. Akci připravil spolek Tradiční Venkov, z.s. ve spolupráci s obcí Josefov.

Proces jako ve středověku v Josefově a na hradě Hartenberg:

1/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 2/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 3/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 4/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 5/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 6/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 7/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 8/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 9/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 10/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 11/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 12/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 13/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 14/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 15/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 16/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 17/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 18/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 19/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově. 20/20 Zdroj: DENÍK/Jiří Drozdík Pálení čarodějnic v Josefově.