Přes letní prázdniny se opravuje řada komunikací na hlavních trasách, i v obcích a městech. Nejinak je tomu i v největším městě regionu v Sokolově. Některé akce finišují, jinde musejí řidiči i chodci počítat s omezením až do září. Výjimkou však nejsou ani akce trvající až do konce tohoto roku.

V Sokolově dochází na řadě míst k výstavbě nových parkovacích ploch. Až do září potrvá například stavba parkoviště vedle vlakového nádraží. Platí zde částečné omezení provozu. Bude pro osobní auta a zahájením stavba začala revitalizace areálu bývalého depa u sokolovského nádraží. Ta je rozdělena do několika etap. Město mimo jiné žádá i o dotaci z programu Smart Parks neboli chytré parky. Ta je určena pro regeneraci brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou v hospodářsky slabých regionech. Dotaci lze využít také na přípravu území, což má Sokolov v plánu. Kromě parkovacích ploch zde plánují i uhlíkové úložiště.

„Zmíněné finanční prostředky by měly jít na infrastrukturu. Jde o přívod plynu, kanalizace, vody,“ potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis. V prostoru bývalého depa počítalo město s velkou ekologickou zátěží. Odborné posudky nakonec ukazují, že nebude až tak fatální. Plány na přeměnu depa se průběžně mění dle potřeb a možností získání dotací. Důležitým faktorem byl i zájem investorů. Průmyslová zóna v Sokolově není a ani v těchto prostorech nevznikne. Území není tak velké, aby vzbudilo zájem případných investorů. Všechny aktivity v této zóně by měly stát kolem 111 milionů a dotace by mohla činit až 70 procent, tedy zhruba 78 milionů. Čtyřhektarový areál získalo město před lety za zhruba 4,5 milionu korun.

Zcela uzavřen je vjezd do areálu Baníku. Dochází zde k vybudování dvou retenčních nádrží a dešťové kanalizace. Náklady budou zhruba 13 milionů korun. S drtivou částí těchto nákladů pomůže dotace. Retence bude sloužit k odvodu dešťových vod ze střech budov v areálu Baníku. Zadrženou vodu v létě využijí pro zavlažování a kropení hřišť. V zimním období zase na výrobu ledu a údržbu ledové plochy na zimním stadionu. V části tribun a ubytoven by měla být plastová nádrž o objemu 26 tisíc litrů. V části zimního stadionu je navržena hlavní železobetonová nádrž o objemu až 300 tisíc litrů.

Omezený přístup k přistávací ploše je také v areálu Bohemia. I zde se buduje nové záchytné parkoviště nedaleko centra města. "Záchytná parkoviště vítám. Parkování v centru za pět korun na hodinu je sice hezká věc, ale v praxi znamená, že je úplně k ničemu. Ač to zní divně, jsem pro zdražení. Nelze si tak vyřídit věci na úřadě nebo nakoupit u místních obchodníků. Kroužíte kolem centra a hledáte místo u obchodního centra Ural, na náměstí Budovatelů, na nábřeží, u tržnice, u pošty, u komplexu Ohře, a když děláte třetí kolečko, tak zjistíte, že nemáte šanci zaparkovat," říká jeden z řidičů Pavel Stejskal.

S úplnými uzavírkami musejí lidé počítat v srpnu i v místech, kde se bude dávat nový asfaltový povrch. Jde například o ulice Brněnská, Vítězná, Švabinského, Vrchlického, Jiráskova, Stará Ovčárna či K. H. Borovského. V posledním případě jde o komunikaci vedoucí od soudu směrem k bývalé vojenské správě. Denně tam projede bezmála 13 tisíc aut. Jde o jednu z nejvytíženějších dopravních tepen ve městě, která je zároveň jedním z přivaděčů na dálnici D6. Dělníci zároveň opravili samotnou křižovatku.

Vlastníkem komunikace je Karlovarský kraj. Ten v minulosti usiloval o její převedení do správy Sokolova a podmiňoval tím i případnou opravu povrchu silnice. S tím, ale město nesouhlasilo s odůvodněním, že se jedná o nejvytíženější komunikaci v celém ORP Sokolov a její údržba by byla velice nákladná. Jde o silnici třetí třídy. Její vytížení je však podle města na úrovni druhé, a ve špičce dokonce první třídy. Projíždí tam také vozidla integrovaného záchranného systému, zejména záchranka do místní nemocnice. Řada šoférů silnici využívá jako přivaděč k dálnici D6.

Částečné i úplné uzavírky. Opravy komunikací jedou přes léto naplno | Video: Roman Cichocki

„Jsem hrozně rád, že jsme se dohodli opět s ředitelem krajské správy údržby silnic, že i v letošním roce nad rámec našich oprav byla provedena oprava křižovatky u soudu. Navazuje oprava komunikace K. H. Borovského směrem k vojenské správě,“ řekl starosta Sokolova Petr Kubis, s tím, že je důležité zdůraznit, že ačkoliv mohou opravy přinést dočasné nepříjemnosti, jejich výsledkem bude bezpečnější a plynulejší průjezd jednou z klíčových komunikací v Sokolově.