Podle předpovědi meteorologů skončí tropické třicítky právě v neděli. "Mezi tlakovou níží nad západní a tlakovou výší nad severovýchodní a východní Evropou bude na naše území nadále proudit teplý vzduch od východu. Příliv teplého vzduchu ukončí v pondělí tlaková níže, která bude přes střední Evropu postupovat k severu a v jejímž týlu k nám pronikne chladnější vzduch od severozápadu. Ve středu se k nám přechodně rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. V dalších dnech postoupí ze západní do střední Evropy zvlněná studená fronta," uvedl Český hydrometeorologický ústav ve své páteční předpovědi.

"Co se týká Karlovarského kraje, do neděle bychom měli mít počasí jako přes kopírák. Ráno jasno, přes den polojasno a jen ojediněle, kdyby se náhodou na jednom až třech procentech území objevila nějaká přeháňka, tak by to bylo něco výjimečného. Teploty v sobotu by měly být 25 až 28, ale v neděli 26 až 30 stupňů Celsia. Během noci na pondělí přijde tlaková níže. No a vlastně v noci už začnou přeháňky, začne i pršet, a tím pádem ranní teploty v pondělí budou nejvyšší. Toho dne budou 18 až 15 °C a přes den bude 18. Až 15. Od pondělí do středy spadne od 10 až do 40 milimetrů srážek," říká pozorovatel počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík.

Hygienici už zakázali koupání na dvou místech v našem regionu. Jinde zase upozorňují na zhoršenou kvalitu vody. Krajská hygienická stanice vyhodnocuje vzorky, jak na přírodních koupalištích s provozovatelem, který zajišťuje monitorování jakosti vody a hodnocení znečištění, tak na přírodních koupalištích bez provozovatele.

Voda nebezpečná ke koupání - zákaz koupání. Toto upozornění vydali hygienici ve Velkém rybníku na Karlovarsku, kde je podle neurčený provozovatel. To samé platí u vodní nádrže Skalka na Chebsku, konkrétně u autokempu Podhoří. U obou vodních ploch svítí černý smajlík. Jde o vodu, která neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Mezi dalšími, kde upozorňují na zhoršenou kvalitu vody je brouzdaliště na oblíbeném koupališti Rolava ve Staré Roli u Karlových Varů.

Naopak jedničku, tedy vodu vhodnou ke koupání, mají například vodní nádrž Tatrovice, jezero Michal, koupaliště Boden u Habartova a také Lido Hamrníky v Mariánských Lázních. Kde se voda mírně zhoršila je přehrada Jesenice u autokempů Václav a Rybářská bašta, a také Bílá voda u Chodova. Zde je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.

Kontroly jakosti koupací vody jsou prováděny krajskými hygienickými stanicemi (KHS) nebo provozovateli koupališť minimálně jedenkrát měsíčně. U koupacích vod, u kterých lze během koupací sezóny odůvodněně předpokládat rozmnožení sinic, může být četnost kontroly zvýšena.

Lidé kvalitu vody sledují a mluví o ní mezi sebou. „V našem regionu je i řada zatopených lomů, kde je voda sice chladnější, ale průzračně čistá. Lidé z Kraslicka zase využívají možnost koupání v sousedním Sasku,“ říká Simon Lorenz z Kraslic.

Na základě pětistupňové škály je tato kvalita definována následujícím způsobem: