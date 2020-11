Po odstoupení vítězné firmy se zadavatel rozhodl pro společnost, která skončila ve výběrovém řízení druhá v pořadí. Celkové náklady na stavbu dosahují přes 33 milionů korun.

Projekt má na starosti Karlovarský kraj, kterému silnice patří. Sokolov se však na zakázce také finančně podílí. „Několik let prosíme, aby tato křižovatka byla vyřešena. Kraji děkujeme, že do toho chce jít. Je to nepřehledný a nebezpečný úsek, kde dochází k nehodám,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Křižovatka je nebezpečná nejen pro auta, ale v ranním šeru i pro chodce, kteří tudy chodí do zaměstnání. Nejsou tam totiž ani chodníky, ani přechody pro chodce. Městská policie tam rozdává reflexní pásky, které sice lidé ve městě nemusí nosit, ale rádi si je vezmou. Chtějí být vidět.

Podíl města na zakázce bude necelých 13 milionů korun, zhruba milion bude na přeložky sítí, které vyjdou celkem na 2,1 milionu. Stavba měla být zahájena letos v říjnu a konec byl plánovaný na červen 2021. Celý projekt se ale asi posune. „Rada města doporučila zastupitelstvu, aby s navýšením závazného finančního příslibu souhlasilo. Zastupitelé o tom rozhodnou na posledním letošním jednání, které se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince,“ řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.