Budeme tankovat naftu a benzin za padesát, možná i šedesát korun. „Až takhle to vyskočí. Krize už je v tuto chvíli nastavená, obchod je daný a zvyšuje to náklady. Momentálně ani nemůžeme říct, jak tato nepříznivá situace bude dlouho trvat. Záleží na poptávce. Čím je větší poptávka, tím se zvedá cena. Cisterny nám jezdí non-stop, protože nestíhají zavážet a dnes se dodává za čtyřicet pět korun na čerpací stanici,“ říká majitel, jednatel dopravní společnosti Petro cargo trade a distributor pohonných hmot Marek Riedel.

Takto vysoko se ceny pohonných hmot vyšplhaly poprvé za svou historickou hranici. „V roce 2008 jsme měli cenu benzinu za 39,90 korun za litr, ale takový markantní skok, který je nyní evidujeme poprvé. Je možné, že budou odříznuté kontrakty, dále se bude omezovat množství pohonných hmot a kvůli tomu některé čerpací stanice nebudou mít co prodávat. I takový scénář může nastat. Když to řeknu ještě jinak, nebude se do jisté míry řešit cena, ale jestli vůbec máte kde čerpat. Pohonné hmoty distribuuji nějakých osmnáct let, ale za tu dobu jsem tohle ještě nezažil,“ sděluje Riedel.

Spotřebitelé pohonných hmot začínají přemýšlet nad alternativami dopravy. „Tato situace mě donutila zamyslet se nad tím, jak si budu počínat do budoucna. Do práce budu jezdit buď na kole, nebo pěšky, na svačiny si také přestanu popojíždět a zvolím pěškobus. Jsem milovník aut a tato situace mě opravdu frustruje. Nechci, aby užívání automobilů zrujnovalo náš rodinný rozpočet. Přemýšlím nad tím, že si nechám předělat benzin za plyn. Navíc si začnu ve své práci zaúčtovávat i cestovné. Doteď jsem to tak neřešil,“ popisuje Jakub Dušek z Chebu.

