Město z ní viní majitele nemovitostí Pavla Berku. Ten se brání, že její založení řešil s městskou policií a doložil dokumenty, které by vedly k dopadení pachatele. To se však podle něj nestalo, skládku nikdo neuklidil a tak hromada leží na městském pozemku i nadále.

"Jde o jednu rodinu, která měla zájem o jeden z mých bytů. Řekl jsem jim, že zařízení z bytu, které nebudou chtít, mohou odvézt na sběrný dvůr. Bohužel ho vyklidili ven na hromadu. Ihned jsem to chtěl s nimi řešit, ale už jsem je nedohledal. Nahlásil jsem proto městské policii černou skládku a doložil osobní údaje, které mi zájemci o bydlení poskytli. Skládku proto mohly technické služby uklidit a vymáhat po nich peníze za její likvidaci. To se nestalo a město hází vinu na mě. Nikdy se k jejich výrokům nevyjadřuji, ale nazdvihlo mě vyjádření místostarosty Sedláčka na sociálních sítích, že prý nájemníkům radím, aby bordel házeli na městský pozemek. To je totální nesmysl," říká Pavel Berka.

Vedení města říká, že mu došla trpělivost. "Likvidace černých skládek stojí město nemalé peníze a doplácí na to všichni Sokolováci. Kdyby byl pan Berka trochu zodpovědný, tak zaplatí pět tisíc za likvidaci této konkrétní skládky. Založili ji jeho nájemníci. Tvrzení, že jim radí ukládat odpad na městské pozemky, zjistili strážníci. Na jaře jsme z této lokality odvezli 14 kontejnerů a doufali, že už si majitel dokáže ohlídat nastolený stav bez bordelu. Bohužel se tak neděje," řekl místostarosta Ladislav Sedláček.

"K jarnímu úklidu jsme přispěl i já tím, že jsem objednal a zaplatil kontejnery. Odpad pak uklízeli samotní nájemníci," říká Berka.

Město Sokolov však po posledním dění v Nádražní ulici panu Berkovi vzkazuje, že čeho je moc, toho je příliš. A využije veškeré páky, aby s tím, co se děje a čemu nečinně přihlíží, bojovalo. Městská policie zjistila pachatele černé skládky a přestupek bude postupovat správnímu orgánu. Dále byl v uvedené lokalitě občany nahlášený autovrak, který na základě šetření a práce srážníků do druhého dne zmizel. S odborem sociálních věcí městská policie připravuje řešení rodin, které se dostatečně nevěnují dětem a ty jsou mnohdy v ohrožení života a zdraví. Policie také odeslala odboru stavebnímu a územního plánování podnět k řešení havarijního stavu bytového domu. Jsou tam nově umístěné kamerové body, díky kterým byly řešeny černé skládky v části zdemolované budovy, každý den jsou v této lokalitě strážníci a asistenti prevence kriminality.

"Bohužel vymahatelnost nápravy u této skupiny obyvatel je téměř nulová. Strašně se těšíme na to, až budeme moci ze sociálních dávek strhávat lidem peníze za pokuty. Teď je totiž město v tomto ohledu bezzubé a nezbývá mu než jen uklízet a uklízet odpad po celém městě," dodal Sedláček. Kdy skládka z městského pozemku zmizí, neřekl ani majitel nemovitostí Berka, ani místostarosta Sedláček.