"Celý tento týden budeme ještě svážet další výtěžky sbírky ze zapojených prodejen. Z výsledku máme velkou radost, jasně to ukazuje, že lidé v našem kraji chtějí pomáhat. Moc děkujeme," říká ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek.

Čísla jsou o to příjemnější, že při prudkém zdražování má mnoho dárců z řad obyčejných lidí hluboko do kapsy. Ještě nedávno to v potravinové bance vypadalo, jako kdyby se tam mělo malovat. Sklad trvanlivých potravin byl téměř prázdný. Chybělo mléko, cukr, mouka, oleje, špagety, kolínka, luštěniny, rýže, kompoty, zeleninové konzervy, džemy, piškoty. "Naštěstí nás zachránily prodejny, ze kterých svážíme pečivo, ovoce, zeleninu, jogurty a mléčné výrobky. Bylo toho ale pořád málo, abychom pokryli potřeby všech odběratelských organizací," říká Hloušek.

Kraslice jsou bez chirurga. Lidé musí jezdit do Sokolova či Varů

Díky České federaci potravinových bank se bance podařilo zajistit alespoň polévky, instantní těstoviny a mražený sortiment. Nedostatek základních potravin to ale nenahradilo. "My se nevzdávali a aktivně oslovovali nové potencionální dodavatele a dárce. Děkujeme všem za přízeň," konstatuje Hloušek.

Dříve se snažila banka vyjít s potravinami od sbírky do sbírky. Ty se konají na jaře a na podzim. V současné době se na ně ale nelze spoléhat, musejí oslovovat proto další potenciální dárce. Důvod je jednoduchý. Prudké zdražování potravin. Proto banka oslovuje další možné dárce, zejména z řad firem. Mezi její odběratele patří samoživitelky, senioři, lidé v nouzi, různé organizace, charity, ale obracejí se na ni i samotná města.

„Je smutnou realitou, že počet lidí v nouzi intenzivně narůstá, meziročně o 35 procent, a to i těch, kteří dosud tento druh pomoci nepotřebovali. Důvodem je předchozí koronavirová krize, na niž takřka plynule navázala obtížná situace způsobená vysokou mírou inflace a výrazným zdražováním základních potřeb. Češi celkově šetří, kde se dá, a více nakupují ve slevách. Vzhledem k tomu, že i obchodní řetězce darují potraviny, na které se vztahují slevové akce, je mnohem méně darovaných potravin, zejména těch s delší trvanlivostí, v porovnání se začátkem roku, konkrétně zhruba o třetinu. Celorepublikově tak chybí přibližně 600 tun potravin,“ uvedla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank. „O to více proto děkujeme všem dárcům, jimž není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením.

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Darované zboží se nyní převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace i města a obce všem potřebným. Cesta pomoci je tak krátká a na místo určení se dary dostanou ve chvíli, kdy budou potřeba.