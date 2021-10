Zároveň se kaplan podílí na vytváření podmínek pro začlenění odsouzených do občanského života s možností kontaktu s rodinami odsouzených. Spolupracuje také s nevládními charitativními a církevními organizacemi, s vedením věznice a působí jako poradce ředitelky věznice v oblasti religionistiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.