Republikově unikátní systém pobytových voucherů jako jeden z pilířů podpory a obnovy lázeňství a cestovního ruchu spustily v pondělí Karlovy Vary. Celkově do nich vloží v první etapě deset milionů korun. Podle Josefa Dlohoše, ředitele karlovarského infocentra, lidé zájem o vouchery mají, ale zatím projekt hodnotí jako částečný úspěch. Dosud si je pořídily desítky lidí.

„Čekal jsem vyšší zájem, ale jsme na začátku,“ uvedl Dlohoš. Do systému se zatím zapojilo 66 ubytovacích zařízení a hotelů ze 120 a s dalšími čtrnácti infocentrum ještě vyjednává.

„Restriktivní opatření trvající pro ubytovací zařízení všeho druhu od 13. března do 25. května byla pro tato odvětví opravdu velmi náročná. Cestovní ruch v Karlových Varech naprosto ustrnul. Město se tedy rozhodlo na návrh infocentra podpořit jejich restart přímou finanční podporou pro zájemce o pobyty v Karlových Varech. Slevovými vouchery tak město podporuje pobyty v místních hotelech a lázeňských zařízeních. Doufáme, že první vlna bude úspěšná, a jsme připraveni spustit i druhou,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

VARYVoucher si každý, kdo chce přijet do lázní od května do konce září, může vygenerovat na webových stránkách infocentra města. Takto získaný voucher je pak do sedmi dnů potřeba uplatnit, tedy provést v jednom ze zapojených karlovarských hotelů přímou rezervaci.

Přehledné informace a možnosti naleznou zájemci na webu www.karlovyvary.cz/cs/voucher.

„K dispozici jsou tři typy voucherů. Základní poukaz v hodnotě tisíc korun platí pro rezervaci na pobyty se snídaní a minimální délkou tři noci. Wellness voucher v hodnotě 2 500 korun je určen pro ubytování a wellness služby hotelu spojené s relaxem. A poslední, s podporou ve výši 5 000 korun, lze uplatnit na rezervaci pobytu s délkou alespoň týden, s léčebnou kúrou a minimálně polopenzí.

„Do programu jsou přihlášeny renomované karlovarské hotely, ale také menší zařízení a penziony. Vybrat si tak může opravdu každý,“ doplnila primátorka.

Návštěvníci Karlových Varů mohou využít i takzvanou kartu Varycard, za niž místo 650 korun zaplatí pouze sto korun. Umožní jim uplatnit volné vstupy či návštěvu s poloviční slevou do více než 80 památek, muzeí a dalších návštěvnických míst v celém regionu. Slouží také jako bezplatná jízdenka veřejné dopravy v Karlových Varech či sleva na lanovku na Dianu.

Podle primátorky kartu mohou využít i místní občané. „Loni vydalo infocentrum 450 těchto karet za 700 tisíc korun. Výnosy tak bude mít nižší, ale i slevu na tuto kartu jsme zakomponovali do padesáti milionů korun, které město uvolňuje na podporu cestovního ruchu,“ dodala primátorka.