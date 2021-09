Patrik Nghiem, Mikuláš Prinz a Petr Smutný našli kameru. Neváhali a donesli ji na policii, za což se jim dostalo poděkování.Zdroj: Policie ČRPočínání mladíků ocenili policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje společně s npor. Ing. Jiřím Košařem, vedoucím obvodního oddělení Mariánské Lázně. Přímo ve škole mladíkům poděkovali za příkladný přístup a odměnili je předměty s policejní tématikou. „Dárečky nás potěšili, nečekali jsme to. Jsme ale hlavně rádi, že se videokamera majiteli vrátila,“ uzavřeli.

A během pár minut od nalezení už videokameru převzali místní policisté. „Zeptali se nás, kdy a kde jsme jí nalezli, tak jsme na to odpověděli a to bylo vše,“ dodali s úsměvem mladíci. Policisté začali okamžitě hledat majitele nalezené videokamery. A hned druhý den, tedy v úterý 7. září, předali zcela funkční videokameru v hodnotě několika desítek tisíc korun třiaosmdesátiletému majiteli z jedné menší obce na Nymbursku, který je v současné době v Mariánských Lázních na rekreaci. „Mladíkům velice děkuji, že se zachovali tak, jak se zachovali a kameru vrátili. Vážím si toho,“ vzkázal po policistech třiaosmdesátiletý muž.

